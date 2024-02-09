越式洗髮夯3／台式洗頭不輸軟嫩妹子　老台味吸客功力大揭秘

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這間台式美髮美容生活館「采悅」，服務項目不輸越式洗髮，除了做美髮，還有油壓、腳底按摩、臉部拉提等選擇，但不同於越式洗髮的一人做到底，店內按摩師還另外請專業的設計師駐店。
台式美容院裡的設計師，還有個尊稱叫「老師」，光是稱呼不同，專業度也升一級。「我們的優勢就是服務、技術取勝，越式洗髮可能就是占一個新鮮」，頂著打理好的帥氣油頭，身兼老闆的許老師，分析自己跟新竄紅的越式洗髮不同之處，他自豪地說，試過越式洗髮的客人「還是回來啊！當然回來」，體現了專業還是勝過新鮮感。
台式洗髮最大特色就是坐著洗頭，許老師自豪的說「現在外面都是躺著洗，躺著洗我們（美髮師）方便，但坐著洗才是給客人享受。」他解釋，客人坐著時，美髮師按摩頭皮比較好施力，客人也舒服。許老師驕傲的指著店內牆壁上，貼著日本模特兒來體驗的雜誌內頁，代表坐著洗頭已成為外國人眼中的一大特色。
至於洗頭的按摩，采悅也不隨便，299元的健康洗髮內含木梳按摩頭部穴道和深度肩頸按摩，老師時不時還伸出手肘輔助推開氣節，一邊關心客人「平常沒有運動吼！」，台式風格的人情味，也是傳統美容院無法被取代的一大特色。
坐著洗頭才夠台 台式美容院靠專業守住客人
另一間見證永康街從文教區轉型為觀光商圈的台式美容院亞禮亞詩，開業43年來屹立不搖。身兼老闆娘的賴老師，30年前就遠赴法國，把頭皮精油養護引進國內，吸引國內外的業者來店上課。
亞禮亞詩也秉持坐著洗頭的台式傳統，俐落的在客人頭頂搓出細緻泡沫，並細心地按摩三千煩惱絲下的每一寸頭皮，從手法就能感受出時間磨練出的經驗。一邊按 摩，賴老師一邊解釋亞禮亞詩的「兩段式洗髮」，「你的油垢都在這裡，那個泡沫再洗，會乾淨嗎？我們簡單先把上面的油垢沖掉，再躺下去洗第二次」。沖完 水。 後，造型師還會將熱毛巾敷在客人的太陽穴和後頸，貼心的安排，讓客人起身前能完全放鬆身心。
「洗頭就洗頭，敷脸就敷脸」，被問到現在流行的越式洗髮，賴老師第一反應是對一條龍的服務不以為然，不過，她接著強調每個人做生意有不同的商業模式，守住自己的專業，守住客戶要的，才能經營超過40年，而且從政治圈到學術界都是常客，「跟你講，我只有總統的頭沒有摸過」賴老師偷偷在記者耳邊小聲透露。
「台下十年功，台上一分鐘」，從業超過50年的賴老師，為自己的美髮專業下了註解。
越式洗髮和台式洗髮，雖然服務內容和消費方式不盡相同，但有些台式美容院也跟上潮流引進舒壓和按摩服務，滿足現代人的一站式服務需求。另一個差異，呈現在專業程度；相較於越式洗髮強調舒壓但只有吹乾的服務，台灣老師會依客戶需求吹出美美的髮型，紮實的硬底子功力，道出台式美容院的生存之道。