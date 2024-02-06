大雪襲羽田機場上百航班取消！DoMo集團宣布：滯留台人免費住

藍委提五大國會改革方案！喊要恢復設立特偵組

▲國民黨團提出國會改革恢復特偵組。（圖／國民黨提供）
▲國民黨團提出國會改革恢復特偵組。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

國民黨立法院黨團今（6）日召開記者會，國民黨立法院黨團首席副書記長林思銘表示，國民黨擬提出5大改革修正法案，包括總統國情報告、重新恢復特偵組等，他強調，未來一定要成立特偵組，恢復特偵組除更可以有效打擊重大貪污及經濟犯罪外，更可以對現有的檢調體制提供更完善、中立的監督查緝獨立機關。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國民黨團今天召開「國會改革、恢復特偵組不能拖」記者會，林思銘表示，國民黨團已擬好草案，準備好在20日開議即提出國會改革的5大修正法案，包括總統國情報告、國會人事審查同意權、立法院正副院長選舉改為記名制、行政機關首長任命要到立法院進行同意並聽證、建立國會調查權及聽證權、建立藐視國會罪，以及重新恢復特偵組。

林思銘表示，期待每位立法委員，都能夠有效監督行政院所屬各機關施政與預算運用等，讓政府施政務求達到福國利民，不分朝野共同努力盡速讓五大改革法案修正通過，並重啟特偵組，有效監督行政機關進而打造出廉能有效能的政府。

國民黨立委吳宗憲表示，最終希望還是成立特偵組，還是回歸到司法調查，過去特偵組成立運作九年多期間，辦過無數大案，包括全國關注的拉法葉艦採購弊案等，這些大案都牽扯到上百億元以上的利益，2017年特偵組熄燈後，至今近八年，檢察機關沒有任何一件案子，有當年特偵組幾十件案子中的任何一件水準。

吳宗憲強調，國民黨團所提到的國會特偵組，沒有違反權力分立原則，起訴與否仍由檢察官為之，但國會議員藉由調查權、聽證權及政府官員不敢作偽證等情況之下，把個案查清楚，告訴檢察官這個案有問題，要馬上啟動調查；嚴格來說，並沒有違反權力分立原則，也沒有擴權問題。

國民黨立委王鴻薇表示，針對國會改革一刻都不能等，而且要恢復特偵組，國會改革其實在1月13日大選之後，包含在野政黨都相繼提出國會改革方向，在過去七年多來民進黨執政有太多黑箱、黑金、舞弊，但是當時在國會裡面，民進黨大權一把抓，所以很多資料都沒有辦法攤在陽光下，所以國民黨團要推動國會改革修正，強化國會的監督制衡功能。

 



兩人曾隔空槓上！網紅陳沂遭毆　徐巧芯現身力挺：我要站在她身邊

網紅陳沂當街遭毆！女藍委示警：網路自媒體恐成黑幫藏匿溫床

捍衛國家主權！江啟臣支持蔡英文親赴太平島宣示國土主權

黃揚明稱綠開「八位數字」爭立院龍頭挨告！徐巧芯喊：傳我作證

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞