藍委提五大國會改革方案！喊要恢復設立特偵組

我是廣告 請繼續往下閱讀
林思銘表示，期待每位立法委員，都能夠有效監督行政院所屬各機關施政與預算運用等，讓政府施政務求達到福國利民，不分朝野共同努力盡速讓五大改革法案修正通過，並重啟特偵組，有效監督行政機關進而打造出廉能有效能的政府。
國民黨立委吳宗憲表示，最終希望還是成立特偵組，還是回歸到司法調查，過去特偵組成立運作九年多期間，辦過無數大案，包括全國關注的拉法葉艦採購弊案等，這些大案都牽扯到上百億元以上的利益，2017年特偵組熄燈後，至今近八年，檢察機關沒有任何一件案子，有當年特偵組幾十件案子中的任何一件水準。
吳宗憲強調，國民黨團所提到的國會特偵組，沒有違反權力分立原則，起訴與否仍由檢察官為之，但國會議員藉由調查權、聽證權及政府官員不敢作偽證等情況之下，把個案查清楚，告訴檢察官這個案有問題，要馬上啟動調查；嚴格來說，並沒有違反權力分立原則，也沒有擴權問題。
國民黨立委王鴻薇表示，針對國會改革一刻都不能等，而且要恢復特偵組，國會改革其實在1月13日大選之後，包含在野政黨都相繼提出國會改革方向，在過去七年多來民進黨執政有太多黑箱、黑金、舞弊，但是當時在國會裡面，民進黨大權一把抓，所以很多資料都沒有辦法攤在陽光下，所以國民黨團要推動國會改革修正，強化國會的監督制衡功能。