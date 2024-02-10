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影／陳金鋒曝內心最柔軟的一面！坦言旅外過年很想家　最想吃這個

▲富邦悍將一軍新任總教練陳金鋒，目標帶隊拿下總冠軍。（圖／記者陳明安攝）
▲富邦悍將一軍新任總教練陳金鋒，目標帶隊拿下總冠軍。（圖／記者陳明安攝）

記者路皓惟/綜合報導

對於在外國打拚的旅外球員來說，過年的氛圍總是讓人特別懷念家的溫暖，富邦悍將總教練陳金鋒也有著自己的柔軟時刻，特別是在談到過去旅外生活中的春節和對家鄉的思念時，他表示，年輕的時候總會特別想家，如今在台灣跟著家人一起過年吃飯，就是人生最幸福的事情。

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旅外人生的春節回憶

「我好像有6、7年沒有在台灣過年了，那時候都在美國。」 陳金鋒的聲音裡透露出一絲淡淡的哀愁。即使隨著時間的流逝，他漸漸適應了在異鄉的生活，但每當春節來臨，心中總是難免湧起對家的思念，陳金鋒說：「當然年輕的時候會特別想家，但長大後，也就因為工作的關係，會提早跟家人慶祝。」

▲台灣巨砲陳金鋒，正式接手富邦悍將總教練。（圖／富邦悍將提供）
▲台灣巨砲陳金鋒，正式接手富邦悍將總教練。（圖／富邦悍將提供）
家的味道是最深的思念

對於過年最想吃的食物，陳金鋒沒有猶豫地回答道：「應該是最想吃家人煮的菜吧。」 無論走到哪裡，家的味道始終是最讓人懷念的，「大家聚在一起吃東西，我覺得那個就是最快樂的事，也是最好吃的菜。」 即使是簡單的家常菜，只要是與家人和朋友一起分享，就是世上最美味的佳餚。

陳金鋒掌兵符新挑戰　霸氣表示：棒球用成績說話

今年陳金鋒正式以一軍總教練的身份帶領球隊，提到今年春訓的三大重點目標，目標拿下總冠軍，談及球隊風格的打造，陳金鋒指出富邦悍將擅長「速度戰」，他計畫在今年春訓中改善去年球隊在跑壘、打擊方面的失誤，並改善去年打者擊出過多飛球的狀況，以提升上壘率。

針對如何帶領富邦悍將走向總冠軍，陳金鋒強調團隊目標是所有球員共同努力的方向，將個人特色融入團隊中，發揮出自己的長處為球隊貢獻。談到新年新希望，陳金鋒表示：「棒球用成績說話，這是球隊共同努力的目標，成績就是我的願望。」


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