王淨抓姦劉冠廷太痛心 《非殺人小說》情節「像脫光光給人看」
犯罪懸疑影集《非殺人小說》圍繞劉冠廷外遇隋棠的一夜情展開，上周播出第5集，面對男友劉冠廷出軌的王淨，含淚怒吼：「是不是我哪裡不夠好，你才會這樣對我。」揪心的演技引起共鳴，王淨透露「小路」這個角色個性很像她，「有時在演戲的時候，台詞裡面可能會有寫到自己好像曾經在現實生活中講過的話，通常在那個時候就會有點卡住，因為就會覺得有點赤裸，很像脫光光給別人看的感覺。」
記者羅凌筠／綜合報導
劇中，劉冠廷從美好春宵後醒來，變成嫌疑最大的殺人凶手，捲入隋棠離奇的命案，為避嫌而吃盡苦頭的他，更在守護夢想與失手殺人的真假謊言中痛苦掙扎，揹著罪惡感一步步走入黑暗深淵，劇中他疑似上吊的驚悚畫面曝光，回憶拍攝當天，劉冠廷說：「這場戲真的用盡我生命的力氣去演，希望能透過鏡頭表現出那種無法反抗的窒息感，真的是嘔心瀝血的搏命演出，就連我自己都很期待看到成品。」
面對如此敬業演出，導演柯貞年透露：「看他在裡面被吊起來，我記得當時他一直會跟動作指導說『再綁緊一點』，因為繩子太鬆又拍特寫的時候，其實可能看得出來，他真的就是緊繃到臉整個發青。」她表示身為導演，能跟劉冠廷合作很放心，但也很辛苦，是甜蜜的負荷，「當時拍《非殺人小說》兩個半月，我們就是一直相愛相殺，我從他身上也學到很多，導演和演員看起來很親密，但其實在不同路上，我其實透過冠廷了解到，演戲是這麼痛苦又過癮的事。」
《非殺人小說》大結局明晚（2月7日）於CATCHPLAY+播出，真凶即將水落石出。導演柯貞年、男主角劉冠廷和神祕嘉賓將現身2月7日晚間10點CATCHPLAY+官方IG的直播間暢聊，另外，CATCHPLAY+官方IG特別製作「偷窺感濾鏡」，即日起至2月7日止，玩《非殺人小說》偷窺濾鏡「尋找林夢在哪裡」，就有機會獲得主創演員簽名T恤。
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