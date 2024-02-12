浪浪轉運站1／搶救收容所悲慘毛孩　髮廊搖身變溫馨中途

我是廣告 請繼續往下閱讀
「開始做中途後，應該有快5年沒出過國吧，別說出國，國內玩兩三天那種也沒有。」Twiggy語氣裡好似已習慣這樣的日常，開店前就在做中途救浪浪，特別是讓他們最放心不下的癱瘓臘腸狗「小腸」。小腸是他們救援到疑似被繁殖場惡意丟棄的狗狗，發現牠時可能遭遇過車禍，後肢已被撞癱，大小便無法自理，加上小腸有嚴重的分離焦慮症，讓Twiggy只能花更多心力陪伴牠，如同自己的親生小孩，是她甜蜜的負荷。
男友Kevin受到Twiggy的影響，也一起栽進中途的行列，兩人至今已中途超過50隻貓貓狗狗，成功送出40多隻毛孩，「做久了就有一點有責任感，假設我們不去做，基本上牠們就是一直在關在籠子裡，滿慘也滿可憐的。」原本就喜歡狗狗的Kevin，曾從收容所接出一隻米格魯「咪嚕」，原本要幫狗狗找家，怎知日久生情打算自己收編，無奈他和Twiggy因為做中途還要顧髮廊生意，後來發現實在無法再分出時間給咪嚕，只能忍痛割愛送養，兩人送咪嚕去新家前，還一起不捨爆哭。
做中途的職業傷害除了會「傷心」、「沒自己的時間」外，還有「超級燒錢」。由於動物沒有健保，只要生病，醫藥費相當可觀，不過救助浪浪，除了偶有善心人士贈糧，Kevin和Twiggy全都靠自己努力賺錢沒有募款。被問到錢真的調度不過來的時候怎麼辦？有沒有因此想放棄中途？Twiggy直白回答「當然有！」，但更多的是讓她堅持下來的理由。
Twiggy回憶起剛開店3個月，都還沒開始回收賺錢時，剛好中途了一隻黑白貓「小不點」，結果貓咪感染到死亡率100％的傳染性腹膜炎，需要輸血加住院，一口氣就要3萬多塊醫藥費，不過因為腹膜炎致死率極高，獸醫師也有建議有安樂死的選項，讓Twiggy當時天人交戰，「你會很難過，因為貓咪的生命，有時候你沒辦法用那一兩萬、或是三四萬去衡量，但後來我們還是把房租的錢拿去付醫藥費了。」Twiggy說好在當時有堅持，因為小不點不但奇蹟似的挺過病情，後來還順利找到新的家人，現在過上幸福的貓生。
目前還有約莫11隻浪浪在「毛髦」等家，雖然這些毛孩們的前半生不完美並坎坷，但或許你可以給牠們善意與愛，甚至成為牠的家人，就能扭轉牠的貓／狗生。