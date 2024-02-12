浪浪轉運站2／砸百萬裝潢進駐百貨 中途貓咖替浪浪尋好歸宿
一隻從馬祖飄洋過海到台北的浪貓，讓原本就開貓咪咖啡廳的老闆Dillon，決定為了牠進駐台北市信義商圈，成為全台第一家，開在百貨公司裡、還能看台北101風景的中途咖啡廳。
記者陳采沂／專題報導
2018年開店的台北市西門町計時制貓咪咖啡「FUFU Cat Cafe」，因為店裡有眾多可愛的品種貓，如布偶貓、無毛貓、挪威森林貓等店貓， 吸引許多年輕人前去擼貓拍照，甚至成為外國觀光客到訪台北的景點之一。去（2023）年4月，老闆Dillon再開分店，同樣採計時制消費，但不同於西門店，新的姊妹店「NUKU NUKU Cat Cafe」，除了4隻店貓外，其餘中途的20隻浪浪，全部開放領養，而讓老闆Dillon起心動念要做中途幫貓咪找家，全是因為牠。
2022年Dillon帶著店內貓咪到獸醫院看診，恰好看到被獸醫師從馬祖救援回來的玳瑁色米克斯貓咪，或許是緣分，Dillon看到這隻才6個月大的貓咪後就決定收編，還逗趣的用馬祖的「馬」為姓氏，幫牠取名「馬嬌嬌」。
怎知好景不常，好不容易等到幸福貓生的馬嬌嬌，6個月後就因感染傳染性腹膜炎，回到喵星去當小天使了，Dillon和家人悲痛之餘，決定把對馬嬌嬌的寵愛，延續到更多浪浪身上，於是就有了這間中途咖啡廳。
雖然是貓咪中途的家，但為了讓原本不起眼的的浪浪們，能獲得更多關注和曝光，Dillon不惜砸百萬裝潢，把中途咖啡廳打造成網美店，有夢幻的雲朵和天空樹貓跳台，還有讓貓咪有隱蔽空間的城堡樂園，全部依牠們的生活習性設計，讓毛孩跟人互動之餘，也能沒有壓力有自己的領域。
NUKU NUKU目前已成功送養7隻浪浪，每隻毛孩送出前都經過嚴格審核，「這隻貓是從我手上出去，把牠送到你們家的，所以如果牠過得不好，我可能就會自責。」Dillon低調透露，若不算中途毛孩的醫療費，店裡每月基本開銷就要60萬元起跳，也因此讓他堅持前端的把關不能少，為的就是希望找到家的毛孩，能真正過上幸福日子。
「你花在上面的成本也好，或者是什麼都好，當你送出去的貓過得好，你就會覺得很多東西都值得了。」被問到做中途燒錢又費力，為何繼續做？這是Dillon的回答，也是他對浪浪的告白。