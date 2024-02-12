印經濟／強權爭相拉攏印度　成台灣地緣政治風險下的借鏡

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在中美對立的背景下，各國都在調整供應鏈，與此同時，美國也有意扶持印度半導體產業，雙方於去年簽署合作備忘錄，未來將持續規劃兩國合資企業與技術合作夥伴等供應鏈關係。除了美國，日本也盼通過政策對話，為印度的半導體製造提供支持，兩國簽署構建半導體供應鏈MOU，深化雙方在半導體領域的潛在合作關係。
不只針對半導體，全球對印度無論在數位基礎設施上，抑或是汽車市場、能源或生物燃料方面的興趣與日俱增。其中，美印簽下逾20個科技與國防合作項目，中經院副院長王健全接受《NOWnews今日新聞》採訪時時提到，這是美國去中化的長線策略，要在排除紅色供應鏈的狀況下生產手機、電腦、筆電等消費性電子產品，關鍵就在印度，其他重要大國如法國等也都示好鞏固與印關係。在內外資持續投入下，也造就印度股市一番榮景，交易所上市股票總市值於今年1月衝高至4.33兆美元，超越香港成為全球第4大股票市場。
然而，回頭看台灣，除了在半導體發展上扮演全球供應鏈要角外，在追求國際地位上常有力不從心的感慨，此次總統大選過後，中國更透過試圖讓台灣失去邦交國以及企圖讓更多國家支持中國定義的「一個中國原則」，加大台灣的國際孤立，另外，美國有專家稱中國對台灣發動「法律戰」攻勢，透過民航、海運達到目標，試圖抹去台灣的法律存在，而台灣卻無法做出更好的應對方式。
一名駐印度官員向《NOWnews今日新聞》記者分析道，同樣面對中國的進逼，印度在地緣政治處境上確實可作為台灣借鏡，無論是平衡國際關係，或使各大強權左右為難的策略上，台印關係靠攏、雙方相互交換情報，都能使台灣在地緣政治風險下，有足夠的學習對照，拓展國際互動。他表示，或許印度具勞動與消費市場的龐大利益讓各國爭相與其靠攏，但台灣並非一點紅利也沒有。印度在平衡外交上絕對稱得上是經典案例，而台印關係日趨緊密，除了雙邊的產業交流外，借鏡印度如何提升本身的戰略利益，並從各大強權取得雄厚資源，乃台灣重要課題。