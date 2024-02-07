展現家族團聚力？哈利火速返英探視 分析：顯示查爾斯病情嚴重性
英國國王查爾斯三世（Charles III）罹患癌症的消息，震驚英國及全球政壇，外界都相當擔心這位登基僅1年多、已屆75歲高齡的國王身體狀況。他定居美國的次子哈利王子（Prince Harry, Duke of Sussex），在得知消息後，已火速從美國動身返英，並於當地時間6日抵達英國探視父親，妻子梅根和一雙子女則留在加州。有英媒分析稱，現在是展示王室團結的重要時刻。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《每日郵報》等英媒報導，英國王室近年經歷不少風波，哈利王子幾乎與家人撕破臉，而他出版的自傳《備胎》更一度讓王室面上無光，與兄長威廉王儲（William, Prince of Wales）、嫂子凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）也傳出不合，近日查爾斯三世和凱特王妃又接連生病，這個冬天顯得格外黯淡。
然而，在查爾斯三世證實罹癌後，事態似乎有了轉機，哈利連夜從洛杉磯搭乘航班，抵達英國的希斯洛機場（Heathrow Airport），並在當地時間6日下午被拍到搭乘專車抵達查爾斯三世和王后卡蜜拉在倫敦的住所-克拉倫斯宮（Clarence House）。在這之後不久，英王夫婦就搭乘直升機前往桑德靈厄姆（Sandringham），即王室在諾福克郡的住所之一。
目前尚不清楚哈利王子是否有陪同父親一起去桑德靈厄姆，但他似乎暫時沒有與兄長威廉見面的打算。
在白金漢宮宣布國王罹癌的消息前，查爾斯三世親自聯繫了包括2個兒子在內的多位親屬，告知他們相關診斷結果，有分析認為，哈利王子聞訊後立即奔赴英國一事，「顯示了國王病情的嚴重性」，足以讓他暫時拋下過去的不愉快。
多位英國王室專家都指出，對現在的王室來說，展現團結、朝正確方向邁進非常重要，希望哈利此番能有機會與家人們和解，期盼哈利的英國之旅是「休戰的標誌」，讓王室裂痕得以彌補的好消息，平緩對於國王健康狀況的擔憂。