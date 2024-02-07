NBA／灌籃大賽名單出爐！McClung拚衛冕 綠衫軍Jaylen Brown參戰
2024年NBA全明星週灌籃大賽參賽名單已經確定，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，參加灌籃大賽的4名球員，分別為波士頓塞爾提克Jaylen Brown、邁阿密熱火Jaime Jacquez Jr.、紐約尼克Jacob Toppin，以及來自G聯盟奧西歐拉魔術的Mac McClung。
記者路皓惟/綜合報導
McClung是去年的灌籃大賽冠軍，去年精采絕倫的表現嗨翻全場，4次灌籃3度獲得50分滿分，不僅在決賽中上演540度反扣，還有360度風車灌籃，讓沉寂已久的灌籃大賽找回過往的激情。
今年灌籃大賽，McClung依舊是最被看好衛冕的參賽者，但熱火Jacquez Jr.在過去業餘灌籃大賽擁有令人印象深刻的精彩演出，而綠衫軍的Brown則是聯盟中最具運動天賦的飛人。
與此同時，Jacob Toppin在G聯盟期間也上演一些令人印象深刻的灌籃，Jacob Toppin是印第安納溜馬Obi Toppin的弟弟，Obi Toppin也曾為尼克斯效力。
全明星週18日活動，除了灌籃大賽之外，還包括三分球大賽、技術挑戰賽，以及Stephen Curry和Sabrina Ionescu之間的一對一三分球對決，將在台北時間上午9點開始。.
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