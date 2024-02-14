行銷專家王福闓愛公仔　談國內企業公仔：因這些原因「可惜了」

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王福闓透露，自己最大的樂趣就是工作，授課、輔導、寫作與看書做研究，就連工作以外的時間，分享照片也幾乎98%都跟行銷有關，他自嘲其實私底下的他很無聊啦，唯一的興趣大概就是收集公仔了。他說小時候父母親並不會禁止他買玩具、玩玩具，最先接觸的就是每周吃麥當勞的兒童餐玩具公仔，再加上住美國親戚回台總會送他最新最流行的玩具，玩具與公仔就成為他童年的鮮明回憶。
王福闓說會收集公仔並不是從小開始，自己對物質的慾望也沒有特別執著，自己是出了社會、開始工作才開始「把公仔買回來」！長大開始工作難免有壓力，把玩公仔總能得到療癒，「小時候買過幾隻，長大就希望如果有能力可以成套」，再加上自己學行銷，因此開始收集企業公仔，像是可口可樂北極熊、麥當勞、M&M's巧克力與健達出奇蛋周邊。
針對企業公仔，王福闓說不論是國內還是國外這些年的發展都很可惜，沒有大鳴大放，早期的公仔反而創意很好，像是麥當勞公仔的麥當勞叔叔、奶昔大哥、漢堡神偷，M&M's巧克力不論是公仔、玩具還是相關周邊都賣得嚇嚇叫，主要的原因就是這些公仔存在的意義跟企業價值高度緊密結合。
像是M&M's設計的玩具，不僅僅有搞笑可愛的巧克力人造型，重要的是還有「給糖器」的功能，輕輕按壓巧克力人的手臂，巧克力就會落下，實（食）用又有趣的玩具設計，兼具把玩與收藏的動力，在那個休閒娛樂還不多樣的年代，擁有就能心滿意足。
王福闓說，其實國內早期也有成功的公仔，就是大同寶寶，當時愛用國貨成為口號，大同寶寶也家喻戶曉，直到現在稀有號碼或年份的大同寶寶價格依舊水漲船高，但近幾年大同寶寶的影響力大不如前，又或者早期職棒吉祥物周邊商品也曾很熱銷，不是沒有成功過，到現在「退流行」有一部分原因跟企業價值有關，當消費者對品牌認同感下降時，公仔也就沒有什麼吸引力。
不過，王福闓也說近幾年孩童與消費者的休閒娛樂越來越多樣，要說企業公仔退流行也有點非戰之罪，畢竟統一的OPEN醬也有大好時光，只是跟國外企業公仔相比總差那麼一點點，沒有在極盛時期延續熱潮再推一把有點可惜，再說到全聯福利熊，可愛是可愛，但造型方面沒有讓人太驚豔或太有記憶點，被他跟波堤獅、OPEN醬歸類為「丸子三兄弟」。
也因此，近幾年國內流行的各式原創卡通公仔IP反而發展得比企業公仔還好，王福闓說原因就是這些人物主角們的外觀、特徵與個性非常鮮明，社群平台上超火紅，在消費環境改變、消費者習慣轉換的情況下，企業開始不養花時間又花精力的企業公仔，僅用品牌力與這些流行的卡通IP聯名，效應往往比想像得更加驚人。
有人說是企業公仔是吉祥物，王福闓笑說，自己的書裡比較喜歡稱企業「象徵物」，畢竟有些公仔「不太吉祥」，還來不及增加品牌好感度，就先有負面印象了，且現在流行原創IP、流行搞聯名，短期效應可以看得見，但也讓企業對公仔更少下功夫了，他坦言如此還滿可惜的，畢竟發展得好的企業公仔可以讓品牌形象更平易近人、更容易傳達品牌信念，有利企業中長期發展。