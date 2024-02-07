影／好痛！杜蘭特伸腳領「惡性犯規」 公鹿「二哥」米德爾頓受傷
密爾瓦基公鹿隊今（7）日比賽中出戰鳳凰城太陽隊，但因為陣中傷兵太多，影響比賽戰力，尤其「二哥」Khris Middleton(米德爾頓）在上半場因為踩到太陽當家主力前鋒Kevin Durant（杜蘭特）的腳，導致右腳扭傷退場，讓公鹿隊最終以106:114落敗，不過公鹿隊Damian Lillard、Brook Lopez都也受傷，外媒認為Khris Middleton的傷勢，可能導致生涯告終。
記者吳政紘/綜合報導
美國媒體《NBA Central》直接點名，這樣的惡意犯規，會導致球員生涯結束，Khris Middleton實在無辜，也認為KD實在太惡劣。
比賽進行到首節6分鐘，KD在Khris Middleton落下時往前，結果Khris Middleton踩到他的右腳踝明顯扭傷，這也在裁判看過重播後，升級為一級惡意犯規。
Khris Middleton的傷勢太多，回溯到2022年季後賽，Khris Middleton在首輪扭傷左膝內側副韌帶時，就一直是傷病名單上的常客。Khris Middleton已經解決了無數上半身和下半身的問題，並在去年夏天接受了兩次手術——一次是手腕手術，另一次是膝蓋手術。
俗話說得好，「好漢就怕傷來磨」，Khris Middleton的傷勢，讓他被迫在比賽中離開，但他也可以自行走出球場，應該問題不大。
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