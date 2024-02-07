吳慷仁陪挑婚戒！金鐘男星公開貼心暖舉 眾人嗨喊：要先預習了
28歲演員黃冠智2017年拍攝茄子蛋《浪子回頭》MV出道，之後在《返校》影集版擔任男主角；2022年他以《降河洄游》榮獲第57屆金鐘獎「電視電影男配角獎」。去年8月他向演員女友鄭毓萱（小綠）求婚成功，近日兩人忙著挑婚戒，沒想到吳慷仁貼心引薦，還替他們掌鏡拍照，網友看到後笑說：「慷仁哥要先預習了！」
記者薛羽彤／綜合報導
黃冠智昨（6）日發文透露，籌備婚禮事項繁雜，挑婚戒也是一門學問，金馬影帝吳慷仁透過朋友知道他跟小綠正在挑婚戒，不但熱心引薦品牌還親自到場和他們一起挑，讓黃冠智直呼「真的又驚又喜好幸福。」吳慷仁還親自掌鏡幫他們記錄幸福時刻，網友看到後表示，「好暖又好甜」、「有暖心的大哥哥幫忙真好，戒指好漂亮喔」、「哇！這見證者太帥了」、「慷仁哥要先預習了。」
吳慷仁和女友邵雨薇交往3年多，認愛後時常在社群上放閃，日前吳慷仁PO出準備殺豬公的照片，「年前...殺豬公～豬豬不痛喔...尼（你）過來...尼報恩的時候到了～我想要過好年！」其中一張照片，吳慷仁身後的大片落地窗，意外反射一名女子彎下90度腰身拍照，依身形推測應該就是邵雨薇。兩人感情甜蜜，也讓不少粉絲期待新的一年能聽到兩人的好消息。
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