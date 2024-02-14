從金牌選手到奪牌推手！台師大教授張俊興助台灣汽車技術揚名國際

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張俊興說，他一路比到國手資格，為了幫學長雪恥，他便休學前往勞動力發展署中彰投分署訓練，透過指導教師黃靖雄牽線，結合了全台灣十幾間車廠資源，最後替台灣在1997年、第34屆國際技能競賽汽車技術職類拿下第一面金牌。
國際賽奪金後，張俊興進入台師大就讀，並獲得2家汽車大廠的邀請，希望他可以當教育訓練工程師，甚至提供大學生活費，想培育他成為總工程師。他坦言，奪金後確實多了許多機會，薪水也能談得比同學高，但他最後選擇進入一家貿易公司就業。
張俊興原本只想在業界待5年，就帶著業界經驗，回到大學教書，「我一直以來的夢想就是技術傳承，大學有很多競賽與計畫，能把經驗傳遞的更廣」， 沒想到一待就是15年，但夢想也沒落下，他在這段期完成碩博士學位，同時在台師大擔任講師，協助國際技能競賽選手訓練與參賽，最後也如願成為台師大助理教授。
張俊興2014年起擔任國際裁判、指導國手，幫助第43屆國手曾品浩於2015年國際賽奪得銅牌，這也是汽車技術職類繼張俊興之後、相隔18年再次奪牌。有了這次經驗後，他開始籌組師資團隊、建置訓練模式、研發教材等等，讓不同專長的教師，分工合作，此外也運用業界資源，協調車廠提供最新型的車輛，讓國手可以實戰練習，隨後在第44屆至第46屆，分別指導陳泯亨、呂祖懿、詹許拿下金牌、銀牌、金牌。
對於訓練國手的困難處？他坦言，現在的孩子責任心、自律、自主學習的能力不足，主要是心態問題，大家當了國手都想拿牌，卻無法吃苦，對於嚴苛的訓練，難以堅持，因此，他花最多心力的地方，其實是調整選手的心態、教他們讀書與作筆記的方法，包括要求他們熟讀各式汽車維修系統手冊，並製作成簡報發表，甚至訓練其打字速度，要求他們在模擬賽結束時，紀錄講評內容，把知識進行內化整理。
張俊興還要求學生要寫日誌，整理每天學到的東西、遇到的問題，稍作回想、反思，透過這些方法，讓選手對培訓負起責任，養成習慣後，才會自主去練習，當實作上遇到問題，會先思考一下，去哪裡找解方，而不是當伸手牌。
至於為何要這麼拚？張俊興說，世界金牌的光環、又身為該職類的裁判長，把他壓得很重，總認為得做出一些成績、要比別人更專精，「不可以漏氣」，所以才會一直往上爬，把壓力轉為成長的動力，希望國手在揚名國際的同時，也能讓台灣社會更重視技術職人。