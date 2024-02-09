AI醫生助理上線未來可期！諮詢平台召集醫師　專家曝終極目標

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📍「AI醫生助理」搶救健保門診
台灣健保長年以來備受美譽，但同時也存在著濫用、門診爆滿等隱憂，民眾不論大病小病，只要有疑慮，往往就直奔醫院找醫師。星醫美學股份有限公司執行長林信一說，在與醫療院所合作的時候，相關單位就有提到，希望研發成果能夠改善第一線醫師被大量病患提問拖垮的情況，並建立更友善的醫病關係。
林信一解釋，民眾面對不知原因的症狀時，難免感到不安、希望得到醫師的協助，有些民眾會私訊醫師的社交平台帳號，但若沒有人工回應，現在的多數帳號都只能給出罐頭回覆，無法針對病人情況提出建議，但經過訓練的AI醫生助理則不同，可以依據患者描述，提供專業醫師可能給出的建議。
温怡玲則補充，其實目前搜集的資料顯示，多數患者在診間詢問的問題都是一般的、基本的題目，真正的疑難雜症只佔20%，但患者還是會希望有醫師來回答基本問題，所以AI醫生助理所做的，就是把醫師們對於這些基本問題的回應，如實地提供給患者，讓患者安心。
📍醫師的「虛擬分身」助諮詢
對於AI醫生助理與患者的互動願景，温怡玲說，民眾現在常看到各平台出現「自動回覆」機器人，在特定文字下可回覆設定好的留言，但生成式AI出現後，與機器人「對話」也成為可能，現在的技術要讓AI醫生助理與患者文字交流、語音往來，甚至打造虛擬人像互動，技術上都已經不是問題。
温怡玲指出，訓練AI醫師最大的技術關卡應該是，如何收集醫師的專業知識訓練資料，並串接到大型語言模型上，而基金會已經有了一套AI工具，未來只要收集醫師資料、結合模型後，就能成為醫師的線上諮詢虛擬分身，不受時間與空間限制，直接與患者對話。
此外，温怡玲提到，有了醫師的數位分身後，患者在網路上問過一些問題後，醫師經過患者同意、在患者個資安全被確保的情況下，也能得到資訊，在患者進入診間時，就能直奔問題核心，醫師也能專心解決各種疑難雜症，病患體驗、醫師診斷準確度都能提升。
📍「AI醫生助理」不能取代「真醫生助理」
温怡玲說，只要有幾位醫師願意帶頭開始這樣的諮詢模式，相信3年內AI就能讓醫療產業出現改變，不過即使AI醫生助理也能與患者對話、提供基本問題諮詢，但「絕不可能」取代真正的醫師、從事實際上的醫療診斷，僅能作為患者就醫的建議提供者。
對於AI醫生助理，温怡玲強調，這項技術的存在是為了促進醫病關係、增加彼此的信任，臨床上的實際診斷還是需要仰賴醫師的判斷，才能進行下階段的治療與醫療處置，所以「AI醫生助理」的名稱雖然有「醫生」二字，但絕不會是真正的醫生，其模型也需要專人持續的維護，才能避免錯誤資訊或AI幻覺產生。
📍保留資深醫師「流派」技術
不過，除了服務患者、減輕醫師在第一線的壓力外，林信一說，邀請資深的醫師來加入訓練AI醫生助理，一方面是因為這些專家在第一線服務多年，對於應對臨床各種病徵的經驗相當豐富，可以提供AI非常周到的資訊，提供諮詢的過程中，就能一一收入資料庫。
另一方面，林信一提到，是考量這些醫師除了作為醫者，同時也是新一代一學生的老師，長久行醫之下、能有一定知名度，通常也有其獨到的技術與觀點存在，甚至可以說是「自成流派」，通過AI保存這些經驗、技術與觀點，未來可能有助於新一代的醫師學習、跟進，甚至發揚光大，造福更多患者。