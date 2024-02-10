躍為第5大黨！「小歐盟」異軍突起　你所不知道的歐巴桑

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事實上，小歐盟已在2018年、2022年參與過縣市議員選舉。此次再提名10位區域立委及3位不分區立委候選人，雖然未獲得任何立委席次，小歐盟發揮「地方媽媽」的戰力與韌性，獲得廣泛注目，也讓網路上一片驚呼「歐巴桑太神了！」
小歐盟成員大部分出自「親子共學團」，原是關心教育改革的一群台灣媽媽們，在2017年成立「歐巴桑聯盟」，2018年推出21人參與全國各縣市議員選舉。2019年小歐盟成立政黨，為免外界誤解只有女性黨員，納入地方爸爸的精神，加上「小民參政」4個字，成為「小民參政歐巴桑聯盟」。
小歐盟祕書長何語蓉回憶，當初去內政部登記時，政黨總資產只有21萬元，加上歐巴桑的黨名，承辦人員流露出「是不是來搞笑的」的眼神，「但他不知道我們有多麼認真，我們非常的認真！」
何語蓉說明，台灣、日本等亞洲國家，對於歐巴桑這個詞以貶義居多，覺得是沒什麼性吸引力的女性。為了反駁父權價值觀看待女性的眼光，所以取名歐巴桑。另一方面，歐巴桑被視為斤斤計較、愛管閒事的性格，放在公共事務上也是很好的特質，因此一路用了歐巴桑這個名詞。
小歐盟認真參與政治的程度，可以從政策上看出，從兒童與照顧者權益出發的核心關懷，擴展到職場工作、人本交通、堅韌民防、環境保護等主張。小歐盟也不是散漫的組織，而是非常嚴謹的剛性政黨，入黨申請者必須有兩位黨員推薦，每年繳交黨費，黨中央由15位中執委集體領導，歷次選舉的參選模式與選戰方法，都必須遵守黨章規定。
參選過桃園市議員、此次擔任總統籌的沈佩玲指出，因為黨章裡有環境永續精神，這次選舉，連要不要印面紙的事都要仔細討論，最後決議，做攤商生意的候選人可印製面紙發送；其他候選人發放的競選小物，是洗好的2手塑膠袋。她說明，因為選舉方式要符合黨章的實踐，和候選人合作的過程需要很多磨合，候選人也要簽署「政治代理人合約」，才會被提名參選。
有趣的是，這樣的剛性政黨，最常舉行會議的地方卻是在公園裡。沈佩玲表示，因為黨員分布在山居與海邊、城市與鄉村，而且多是正在養育兒女的媽媽們，地方黨部開會通常集中到附近的公園，大人開會，小孩可以在公園裡玩，若選擇室內空間開會，對孩子們反而有太多約束。至於全國性會議，除了線上會議外，他們會擇定一個地點，以露營方式召開黨員大會。
政見有深度 彰顯公民價值
在黨章嚴明規範與欠缺經費的現實下，地方媽媽們發揮最大的創意投入選舉。例如以上一次選舉的旗幟裁製成背包、用廢棄牛仔褲做成錢包，都成為選舉募款小物，新竹一位地方媽媽以自己種的辣椒加工成「辣歐」，也成為募款小物。
小歐盟的標幟是綠、棕、黃3種顏色上站著一位歐巴桑，去年因為電影《芭比》在全球暴紅，強調台灣第一個草根女性政黨的小歐盟，也主打「歐芭比進國會」口號，在粉紅色調下，讓10位區域立委候選人以身障芭比、孕婦芭比、XL芭比、生理男芭比、工裝芭比、青春芭比、西裝芭比、育兒芭比、銀髮芭比、性感芭比的10種形象描述，象徵小民生活的多種樣貌，讓多元聲音進入國會。
此次大選，綠藍白3大黨激戰，小黨的空間與能見度被大幅擠壓。但在中選會的選舉公報寄出後，小歐盟開始被注意，因為在厚厚一疊選舉公報中，抽到「籤王」第1號的小歐盟位在醒目的第1頁第1欄；將政見包在歐巴桑肚子裡的創意圖表，吸引了選民目光。
何語蓉指出，很多人後來反應，看到選舉公報的黨名和圖表，以為是來搞笑的，但一讀政見，發現怎麼那麼強。包括「累積民防能量，因為台灣是我們的家」、「打破金權政治，促進多元政黨發展」、「促進淨零轉型，確保人民生活品質」、「顧工作也能顧家庭」、「讓孩子安心長大」、「性別無歧視，權益無差別」等政見，都觸及人民的基本權利與公民社會的價值。
根據《財訊》雙週刊報導，開票結果，小歐盟拿下12萬8000餘票，一躍為第5大政黨，知名度也直線上升。不過，小歐盟得票率0.93%，不但沒有跨越5%的不分區立委席次分配門檻，也未達3%的政黨補助門檻，無法獲得每票50元的政黨補助款。未來4年，民進黨與國民黨每年可領到約2.3億元補助款，民眾黨有約1.5億元，其他小黨沒有半毛補助金，未來生存更加困難。
補助門檻高 不利小黨生存
為此，小歐盟選後舉行記者會，要求綠藍白3大黨修改《選罷法》，增訂政黨補助款上限，同時下修政黨票各項門檻，以確保小黨的生存空間。小歐盟也發起「萬個小民傲骨相挺，月捐200抵3%補助款」活動，號召10000個選民捐款相挺，支援小歐盟繼續推動議題，因為小歐盟不只是代表女性，更是願意與弱勢者站在一起的政黨。
何語蓉指出，從第一次參與縣市議員選舉開始，包括候選人的保證金與選舉經費，都是100、200元的小額募款而來，此次立委選舉，小歐盟雖然在沒有經費下，依然走出一條依照節奏走的選舉道路；但台灣的選制不公平，對大黨才有利，因為沒有跨越1%得票門檻，連捐款給小歐盟都不能抵稅，其他民主國家的政黨補助門檻大多是0.5%、1%，台灣本來就是移民之島，是多元族群社會，如果不讓小黨發聲，有很多小眾的聲音會被漏接。
何語蓉強調，小歐盟要繼續路口宣講及舉辦活動，2026年也會參與縣市議員選舉，小歐盟人數雖然不多，但是從台東到台北，從山海到城鄉，大家的共識感非常強，他們有把握，多年奮鬥下來的草根基礎，會獲得選民認同。
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