連2年貶值！新台幣兔年封關全年貶快1元、貶幅3.16%
農曆兔年最後一個交易日，新台幣兌美元今（7）日以31.358元封關，較前一交易日貶值2分，但相較虎年封關價30.368元，兔年全年仍貶值了0.99元，貶幅3.16%，更已連2年貶值，只是相較虎年全年貶值8.36%，兔年新台幣貶幅有明顯趨緩。
記者顏真真／台北報導
在美國強勁的非農就業報告及美國聯準會官員放「鷹」之下，澆熄市場對美國聯準會（Fed）在3月降息的希望，也帶動美元持續走強，並站穩在104之上，導致新台幣兌美元在封關前夕就面臨貶值壓力，一度摜破31.4元，來到31.43元，隨後在出口商拋匯下，最後收貶在31.338元。
今日兔年最後一個交易日，隨著美元指數回落，亞洲主要貨幣兌美元也回升，其中日圓兌美元回到147價位，而新台幣盤中一度翻升來到31.289元，但還是不敵逢低美元買盤壓力，新台幣之後又翻貶，之後一路貶到最後，最後兔年以31.358元封關，較前一交易日貶值2分。
不過，累計兔年全年新台幣兌美元從虎年封關價30.368元貶到今日兔年封關價31.358元，累計1年下來貶值了0.99元，貶幅3.16%，也連兩年收貶，只是相較虎年貶值了8.36%，兔年貶幅明顯縮減。