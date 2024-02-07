孔劉父親2天前過世！才送走好友李善均再傳噩耗 經紀公司已證實
南韓人氣演員孔劉，演出過許多膾炙人口的知名韓劇，包括《咖啡王子1號店》、《屍速列車》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《魷魚遊戲》等經典作品，今年44歲的他，更是許多粉絲心目中的「不老男神」，沒想到他去年底才剛送別好友李善均，今（7）日又再傳令人難過的消息，他78歲的父親近日離世，而他的經紀公司也代為證實此憾事，令許多圈內好友及粉絲感到心疼。
記者張芸婷／綜合報導
據韓媒《日刊體育》獨家消息，孔劉的父親已於5日離世，他則是以喪主身分和家人一起守在靈堂，將會根據韓國習俗，於明（8）日清晨5點20分出殯，經紀公司也已證實該消息，不過並沒有特別公開孔劉爸爸的死因。
孔劉2001年通過電視劇《學校4》出道，之後出演了電視劇《咖啡王子1號店》、《孤單又燦爛的神－鬼怪》、《魷魚遊戲》以及電影《熔爐》、《屍速列車》、《密探》等多部影視作品，因而受到許多粉絲的喜愛，今年他所主演的Netflix影集《魷魚遊戲2》、電影《Wonderland》也即將公開，本來應該是開心的一年，沒想到卻接連傳出令他心痛的消息。對於孔劉接連痛失好友及親人，粉絲們都感到相當不捨。
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