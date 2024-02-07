PLG／李威廷飆生涯新高賽後卻痛哭！「媽媽已經沒有機會看到了」

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李威廷出身於台南，獨自一人北上打球追夢，過去媽媽也會到場看球，但他總是表現不如預期，而他畢業於世新大學，滿身刺青、金髮讓他一度被誤會是不良少年、品行不佳等，但李威廷的刺青，是很有故事的。
李威廷昨役單場飆進3顆3分球，攻下生涯新高13分，他透露，自己一直沒把生涯新高這件事放在目標上，也會想要把教練希望做到的事情做到。
不是主力，李威廷也不會偷懶
李威廷自認不是主力球員，在隊上也不是很高調的人物，但他說：「「我每個階段就是重新來過，我永遠都是輸在起跑點，經驗這種東西需要時間堆疊，但戰上球場跟練習就不一樣，沒時間可以思考，我也不會因為今天拿了生涯新高就偷懶不練球」。
李威廷曾經透露，身上很多圖案都是因為母親病重，他也希望可以分擔痛楚，甚至祈禱可以早日康復，不過母親還是過世，讓他很難過。
6日賽後記者會，李威廷被問到媽媽過世消息，他說：「有關媽媽跟打球的事，我沒跟大家講過，高中有一次在高雄複賽，她特地從台南到場為他加油，但那場自己打很爛，我直接跟我媽說，可不可以不要來現場看我打球，你每次來我都表現很差，但到現在打很好的時候，媽媽已經沒有機會可以看到了，我知道她會支持我的所有決定，所以我會繼續努力，這次過年會回去告訴她這個好消息，讓她知道當初支持我打球是沒錯的，我沒有因為一開始打不好就放棄，我會繼續做好我自己。」
李威廷在隊上不算是很突出的球員，但他進來職業後，擔任控球後衛，依舊是很認真做好每天的場上工作，也為了母親努力。
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