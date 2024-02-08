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龍年添財運／聚寶盆要放對地方　春聯貼法、時辰一次看

▲迎接金龍年到來，許多人會擺聚寶盆開運發財，專家提醒，記得要放在今年正財位正東方及財庫位在正北方。（圖／shuttetstock）
▲迎接金龍年到來，許多人會擺聚寶盆開運發財，專家提醒，記得要放在今年正財位正東方及財庫位在正北方。（圖／shuttetstock）

記者顏真真／台北報導

迎接金龍年到來，大家都想知道新的一年如何開運招財？易經財經專家陶文表示，最為理想的布局就是擺放「聚寶盆」，今（2024）年正財位在正東方，財庫位在正北方，除了在這兩地方擺放「聚寶盆」之外，還可擺放「陰陽水」，並將發財水注入其中，達到提昇居家財運的效果。當然，過年大家也會貼春聯，大部分的人都會選擇在除夕早上全家一起出動，但記得將舊的春聯撕下來，充分撕破或焚燒，代表充分除舊，再貼上新的春聯則代表布新。

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陶文指出，2024年甲辰龍年是三元風水中「九運」開始的第一年，正所謂「好的開始，就是成功的一半」，而「九運」屬於離卦，九離運的第一年，具有流年「財庫星」的「八白左輔星」飛到正北方，這是一種清新的現象，因為出現了「山水蒙卦」，代表掌 新機，重新出發，於是正北方成為了充滿創新財富機會的能量場，尤其是九離運的第一年，更是更是啟動未來20年好運的起始年。

但要如何開運招財呢？陶文表示，最為理想的布局就是擺放「聚寶盆」，大肚收口的圓甕，甕內擺放101個硬幣，從1元、5元、10元到50元，一共加起來101顆，代表滿分後的再突破，也可以擺放外幣，若想要旺財富、業績長紅，擺放聚寶盆顏色最好白色、乳白色、金色，再加上一顆自然水晶。

至於聚寶盆的擺放位置，今年的正財位在正東方，偏財位在正南方，財庫位在正北方，文昌旺財位在西北方，他建議正東方和正北方除了擺放「聚寶盆」之外，還可擺放「陰陽水」，拿圓形玻璃魚缸，內置8分陰陽水（自來水與冷開水各半），也可將發財水注入其中，並擺放6個1元硬幣與五行水晶碎石，再加上黃金葛，缸口繫上紅色緞帶，五行相生有序，讓財富綿綿不絕。

另外，迎新年大家也會貼春聯，大部分的人會選擇在除夕當天的早上，全家一起出動，不過，陶文提醒，貼春聯之前必須將舊的春聯撕下來，充分撕破或焚燒，清理乾淨代表的是充分除舊，再貼上新的春聯則代表布新。而門聯除上下聯，還有橫批，大門春聯貼在大門口左右兩側，還有上方的橫批。站在門外，面對大門，上聯貼在右邊，下聯則貼在左邊。

至於上下聯的分辨，陶文說，除了文字的意境，另外就是使用最後一個字的聲音來分辨，「仄聲」（三、四聲）為上聯貼在右邊，「平聲」（一、二聲）則為下聯貼在左手邊，千萬不要貼錯了。

而「春」、「福」、「滿」及「招財進寶」、「日日有財」等組合字，被視為單字春聯，不論是「正四方」還是「菱形」書寫，都以正向張貼為宜，傳統的倒立貼法不適合。

另外，窗戶、牆上等處可貼「春」字單聯大門、房門則以貼福」字為宜冰箱、米桶等處可貼「滿」字，其餘的如「山珍海味」宜貼在冰箱、菜櫥、水果盆；「招財進寶」則貼大門、客廳、家中財位；「金玉滿堂」可貼在客廳、玄關；「日日有財」、「黃金萬兩」、「招財進寶」可貼在公司門口、商店、櫃台、財位。

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