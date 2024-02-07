黃金單身漢陳漢典徵女友 王傳一開2大條件「脾氣好、會照顧人」
王傳一和陳漢典因為外景節目《請問今晚住誰家》成為麻吉，王傳一身為大哥忍不住透露，陳漢典目前單身，希望他趕緊可以找到另一半安定下來，「看他不著急，我在旁邊卻很急」，還會偷偷幫他物色對象，認為陳漢典的真命天女類型是「脾氣好、會照顧人」。
記者羅凌筠／綜合報導
王傳一和陳漢典因交情好，除工作外，10天要見上3次面，組成「一典兄弟」，兩人首度碰頭是在高雄外景，錄影前一天晚上一見如故，聊到半夜3點。直到節目要重新找搭檔，王傳一第一個反應就是找陳漢典，當天碰面吃飯詢問意願，沒想到他秒答應，之後就結下不解之緣。
而王傳一去年投入大愛的劇集演出，1月底剛剛殺青，返家立刻變身成奶爸，陪伴大寶、二寶，他說，「這次回家很明顯的發現大寶跟二寶都長大了，大寶現在5歲很會溝通，邏輯思考很清晰，自己會自動自發地去讀書，學習力也很強，也會幫著媽媽看顧二寶，而二寶則是臉又變圓了，她快變成米其林寶寶了。」
開春就推出自己選品平台，王傳一也有心得，「品牌成立不到1個月，過年買氣相當不錯，發現大家都好懂吃。」另外，他也發現現代人似乎很注重養生，旗下苦茶油也銷售一空，尤其送禮的組合，不少朋友都是買給家裡長輩。
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