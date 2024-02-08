路透：瓜地馬拉重申與台灣之關係

（中央社瓜地馬拉市7日綜合外電報導）路透社報導，瓜地馬拉今天表示重申與台灣關係。瓜國外交部長馬蒂內茲兩天前表示，瓜國正考慮尋求與中國發展正式貿易關係，但仍打算維持與台灣的現有關係。 我是廣告 請繼續往下閱讀 瓜國外交部在聲明中表示，瓜國持續承認台灣是主權獨立國家。瓜國反對黨「眾人」（Todos）稍早表示正尋求在國會質詢外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez），要求他澄清政府有關中國的計畫。馬蒂內茲5日接受路透社訪問時說：「我們會繼續與台灣在一直以來的程度上合作…但（瓜地馬拉）總統已指出，我們不能忽視中國代表的分量和勢力。」他說，「我們有興趣與他們接觸，嘗試發展一些貿易相關的關係」，具體來說，這可能會是一個能幫瓜地馬拉產品開發中國市場的「貿易利益辦公室」。中國近年來在拉丁美洲增加經濟影響力，宏都拉斯和巴拿馬等許多中美洲國家紛紛從台灣轉向中國靠攏。（譯者：盧映孜/核稿：李佩珊）1130208美軍無人機空襲 伊拉克真主黨旅指揮官遭擊斃美眾院小組報告 對台軍售交付部分恐延至2027年法外長：反對中國片面改變M503航路 挺台參與國際加薩戰爭邁入第5個月 布林肯會晤納坦雅胡促休戰