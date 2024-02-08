NBA／Bridges連兩場砍破40分找買家？黃蜂117：123末節遭暴龍逆轉

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比賽首節，黃蜂全隊手感發燙，共19投12中包含外線10投5中，拿下36分大幅領先暴龍，其中Miles Bridges更是單節個人就拿下15分，三分球4投3中。
進入第二節後，黃蜂替補後衛史密斯（Nick Smith Jr.）跳出得分，在第二節中段短時間內連續射入3顆三分球，再次將比分拉開，幫助黃蜂第二節結束以60：54領先暴龍。兩隊易籃後，輪到暴龍發起猛攻，施洛德（Dennis Schroder）單節砍下9分，幫助暴龍將比分拉近至91：97僅剩6分差。
來到決勝節，黃蜂全隊熄火，外線12投2中，主力砍將Miles Bridges更是單節10投僅3中，暴龍則是在末節開端打出13：3的攻勢，一舉反超，最後以123：117逆轉帶走比賽，黃蜂苦苦吞下9連敗。
黃蜂Miles Bridges拿下全場最高45分，而暴龍則由巴瑞特（RJ. Barrett）拿下23分為全隊最高，但暴龍全隊得分平均，共有7人得分突破二位數。
此外，根據《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）近日在自己的Podcast中指出，黃蜂有意在2月9日的交易大限前拍賣出Miles Bridges和華盛頓（P.J. Washington）。
而Miles Bridges也恰巧在近兩場爆發，分別在面對洛杉磯湖人和暴龍的比賽中砍下45分、41分，也許試圖在交易截止日前提高身價，即便這兩場比賽黃蜂皆吞下敗仗。
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