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NBA／Bridges連兩場砍破40分找買家？黃蜂117：123末節遭暴龍逆轉

▲球星Miles Bridges為尋找潛在賣家，連兩場砍破40分，但黃蜂仍遭暴龍末節逆轉。（圖／美聯社／達志影像）
▲球星Miles Bridges為尋找潛在賣家，連兩場砍破40分，但黃蜂仍遭暴龍末節逆轉。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

夏洛特黃蜂在小年夜迎戰作客的多倫多暴龍，黃蜂上半場手感火燙，一路領先到第四節中段，沒想到最終進攻熄火，慘遭暴龍以123：117逆轉奪勝，而近日傳出可能被黃蜂拍賣的中鋒布里奇斯（Miles Bridges）則是砍下全場最高45分，這是他連續兩場拿下超過40分。

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比賽首節，黃蜂全隊手感發燙，共19投12中包含外線10投5中，拿下36分大幅領先暴龍，其中Miles Bridges更是單節個人就拿下15分，三分球4投3中。

進入第二節後，黃蜂替補後衛史密斯（Nick Smith Jr.）跳出得分，在第二節中段短時間內連續射入3顆三分球，再次將比分拉開，幫助黃蜂第二節結束以60：54領先暴龍。兩隊易籃後，輪到暴龍發起猛攻，施洛德（Dennis Schroder）單節砍下9分，幫助暴龍將比分拉近至91：97僅剩6分差。

來到決勝節，黃蜂全隊熄火，外線12投2中，主力砍將Miles Bridges更是單節10投僅3中，暴龍則是在末節開端打出13：3的攻勢，一舉反超，最後以123：117逆轉帶走比賽，黃蜂苦苦吞下9連敗。

黃蜂Miles Bridges拿下全場最高45分，而暴龍則由巴瑞特（RJ. Barrett）拿下23分為全隊最高，但暴龍全隊得分平均，共有7人得分突破二位數。

此外，根據《ESPN》知名記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）近日在自己的Podcast中指出，黃蜂有意在2月9日的交易大限前拍賣出Miles Bridges和華盛頓（P.J. Washington）。

而Miles Bridges也恰巧在近兩場爆發，分別在面對洛杉磯湖人和暴龍的比賽中砍下45分、41分，也許試圖在交易截止日前提高身價，即便這兩場比賽黃蜂皆吞下敗仗。

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