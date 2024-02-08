NBA／勇士頭號目標傳為「禿曼巴」！Wiggins有2隊想要　CP3也可賣

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Caruso在場上可以防守多個位置，並提供自己在攻防兩端的拚搏能量，這是勇士隊目前所缺乏的。但是Caruso同時也吸引很多球隊的目光，公牛隊目前並沒有打算要賣他；就算有，勇士也要面對許多球隊的競爭。
此前聯盟中的許多人都認為公牛隊已經準備放棄這個賽季了。然而，根據NBC體育頻道記者K.C. Johnson的報導，他表示公牛隊管理層拒絕了對Caruso和DeMar DeRozan任何感興趣的詢問，公牛球團仍然相信他們可以爭奪本賽季的季後賽席次，目前他們在東區排名第9。
勇士隊目前的態度是什麼？
根據勇士隊主帥Steve Kerr的說法，他們確實想要交易，但卻也不會急於出手，而且不會進行「大型交易」。事實上勇士並不常在季中進行交易，而是習慣在季後賽調整陣容，他們上一筆比較有意義的季中交易是用James Wiseman換回Gary Payton II。
勇士隊更可能觀望一陣子，然後在球季結束後，再來決定未來要怎麼走。要他們在季中就決定是否拆散「Stephen Curry、Klay Thompson、Draymond Green」的核心是不現實的，除非有讓他們無法拒絕的條件。
勇士隊不是不能交易 但需要一個好的理由
金州勇士隊在擊敗籃網後的戰績為22勝25敗，排名西區第12，只落後附加賽名額一場，根據去年洛杉磯湖人的經驗，落入這個處境並不意味著賽季已經結束了。
然而勇士隊的問題仍然存在，他們的狀況時好時壞，尤其是Klay Thompson和Andrew Wiggins兩名側翼要角。距離交易截止日期還有幾天，金州勇士隊的管理階層會怎麼做？讓外界關注。
《The Athletic》記者Shams Charania稱，他們可能會考慮與Wiggins、Thompson及和Chris Paul分道揚鑣。Wiggins在聯盟中引起了一些興趣，印第安納溜馬和達拉斯獨行俠等隊傳聞隊他感興趣。
「據我所知，獨行俠隊和溜馬隊是皆對Wiggins表達了興趣，但我不認為勇士會為了改變陣容而交易。」Shams Charania這樣說道，「我認為勇士隊如果要交易，需要有真正的理由，無論是Andrew Wiggins、Klay Thompson還是Chris Paul。