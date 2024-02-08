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NBA／勇士頭號目標傳為「禿曼巴」！Wiggins有2隊想要　CP3也可賣

▲勇士隊對芝加哥公牛隊後衛「禿曼巴」Alex Caruso感興趣，Caruso曾是NBA冠軍，也是聯盟中最好的外線防守者之一，勇士隊則需要一名穩定的側翼來幫助他們提升防守。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士隊對芝加哥公牛隊後衛「禿曼巴」Alex Caruso感興趣，Caruso曾是NBA冠軍，也是聯盟中最好的外線防守者之一，勇士隊則需要一名穩定的側翼來幫助他們提升防守。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

距離NBA交易截止日期只剩下一天了，金州勇士隊並不著急，但他們是希望採取一些行動的球隊之一。根據最新的交易傳聞表明，勇士隊對芝加哥公牛隊後衛「禿曼巴」Alex Caruso感興趣，Caruso曾是NBA冠軍，也是聯盟中最好的外線防守者之一，勇士隊則需要一名穩定的側翼來幫助他們提升防守。

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這並不是金州勇士隊本季第一次與Alex Caruso的名字聯繫在一起，Caruso在賽季中也一度被列為勇士隊的潛在交易目標之一，如果勇士最終能夠進入季後賽，他的冠軍經驗可能可以幫助到灣區。

▲芝加哥公牛後衛Alex Caruso。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥公牛後衛Alex Caruso在場上可以防守多個位置，並提供自己在攻防兩端的拚搏能量，這是勇士隊目前所缺乏的。。（圖／美聯社／達志影像）
Caruso在場上可以防守多個位置，並提供自己在攻防兩端的拚搏能量，這是勇士隊目前所缺乏的。但是Caruso同時也吸引很多球隊的目光，公牛隊目前並沒有打算要賣他；就算有，勇士也要面對許多球隊的競爭。

此前聯盟中的許多人都認為公牛隊已經準備放棄這個賽季了。然而，根據NBC體育頻道記者K.C. Johnson的報導，他表示公牛隊管理層拒絕了對Caruso和DeMar DeRozan任何感興趣的詢問，公牛球團仍然相信他們可以爭奪本賽季的季後賽席次，目前他們在東區排名第9。

勇士隊目前的態度是什麼？

▲勇士總教練Steve Kerr預告，球隊不會大型交易。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士總教練Steve Kerr預告，球隊本季不會大型交易，他們不會急於出手。（圖／美聯社／達志影像）
根據勇士隊主帥Steve Kerr的說法，他們確實想要交易，但卻也不會急於出手，而且不會進行「大型交易」。事實上勇士並不常在季中進行交易，而是習慣在季後賽調整陣容，他們上一筆比較有意義的季中交易是用James Wiseman換回Gary Payton II。

勇士隊更可能觀望一陣子，然後在球季結束後，再來決定未來要怎麼走。要他們在季中就決定是否拆散「Stephen Curry、Klay Thompson、Draymond Green」的核心是不現實的，除非有讓他們無法拒絕的條件。

▲金州勇士前鋒Andrew Wiggins即將歸隊，他因為父親的醫療問題而缺陣。（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士前鋒Andrew Wiggins被傳出可能遭到交易，溜馬和獨行俠對他感興趣。（圖／美聯社／達志影像）
勇士隊不是不能交易　但需要一個好的理由

金州勇士隊在擊敗籃網後的戰績為22勝25敗，排名西區第12，只落後附加賽名額一場，根據去年洛杉磯湖人的經驗，落入這個處境並不意味著賽季已經結束了。

然而勇士隊的問題仍然存在，他們的狀況時好時壞，尤其是Klay Thompson和Andrew Wiggins兩名側翼要角。距離交易截止日期還有幾天，金州勇士隊的管理階層會怎麼做？讓外界關注。

《The Athletic》記者Shams Charania稱，他們可能會考慮與Wiggins、Thompson及和Chris Paul分道揚鑣。Wiggins在聯盟中引起了一些興趣，印第安納溜馬和達拉斯獨行俠等隊傳聞隊他感興趣。

「據我所知，獨行俠隊和溜馬隊是皆對Wiggins表達了興趣，但我不認為勇士會為了改變陣容而交易。」Shams Charania這樣說道，「我認為勇士隊如果要交易，需要有真正的理由，無論是Andrew Wiggins、Klay Thompson還是Chris Paul。

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