周杰倫最美J女郎現況！39歲曾愷玹「臉上有變化」兩派粉絲吵起來
今年39歲的曾愷玹獲有周杰倫「最美J女郎」封號，因演出電影《不能說的秘密》晴依備受矚目，MV作品有周杰倫〈我不配〉、林俊傑〈期待你的愛〉等；2013年，曾愷玹嫁給藝廊經營者陳冠宇、育有一女，婚後淡出演藝圈。近日她在IG更新一段影片，明顯的魚尾紋被拍下，網友直呼：「愷玹也老了！」但也有人認為：「歲月的痕跡才是最美的」，掀起兩派網友爭論。
記者黃雅琪／綜合報導
曾愷玹近日在IG分享一段影片，寫下：「沒買到想要的杯子，更沒想到30分鐘後就有小天使出現送來杯子了！」原來是紀錄搶買速食店奶昔大哥馬克杯的過程；影片中曾愷玹一身便裝，牛仔外套搭配黑色寬褲，整個人身材維持的很好，一點也不像生過小孩的媽媽。
其中一段影片近拍曾愷玹，將她眼尾歲月的痕跡記錄下來，但對於擁有清秀小臉蛋的她根本不是重點。影片曝光後，有網友說「愷玹也老了！」隨即引發兩派網友爭論，其他人認為「這叫女人味」、「請問誰不會老，而且她保養超好拜託不要太羨慕」、「這臉超小就完勝了，不要太羨慕。」
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