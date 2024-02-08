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NBA／Mitchell狂砍40分！末節爆發助騎士114:106巫師、笑納7連勝

▲米契爾（Donovan Mitchell）本場砍下40分，幫助騎士擊敗巫師迎接球隊7連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲米契爾（Donovan Mitchell）本場砍下40分，幫助騎士擊敗巫師迎接球隊7連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

正在6連勝勢頭上的克里夫蘭騎士今（8）日客場出戰華盛頓巫師，主力砍將米契爾（Donovan Mitchell）轟下40分，包含5顆三分球，在第四節爆發單節拿下14分幫助騎士以114:106拿下勝利，笑納近期7連勝。另外，巫師主力之一普爾（Jordan Poole）本場24分鐘共5投0中，一分未拿。

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克里夫蘭騎士＆華盛頓巫師比賽過程

本場比賽上半場可以說是Donovan Mitchell和庫茲馬（Kyle Kuzma）兩人的表演秀，前後者分別在半場拿下19分、18分，騎士板凳多點開花，而巫師則是由替補基斯珀特（Corey Kispert）個人拿下12分，中場結束兩隊戰成57：57平手。

比賽進入第三節戰況依然膠著，騎士一度將分差拉開到7分，但又迅速遭到巫師要回領先，最後靠著加蘭（Darius Garland）的三分球和Donovan Mitchell的壓秒跳投，才再次領先巫師。

兩隊一路戰到第四節尾聲，鐘響前一分鐘左右，Donovan Mitchell命中三分後又獲得兩次罰球機會，打出一波9：2的攻勢，最終以114:106帶走比賽勝利，笑納近期7連勝。值得一提的是，騎士在最近的15場比賽中，贏下了14場。

球員個人表現

Donovan Mitchell本場比賽攻下40分、8籃板、5助攻，命中率5成6，三分球則是10投5中。回歸後狀態火燙的Evan Mobley也貢獻全隊次高的22分、8籃板。

在巫師的部分，Kyle Kuzma拿下全隊最高的28分、4籃板、2助攻，三分球13投5中，次高為替補的Corey Kispert拿下的23分，並抓下7籃板。

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