NBA／Mitchell狂砍40分！末節爆發助騎士114:106巫師、笑納7連勝

我是廣告 請繼續往下閱讀
克里夫蘭騎士＆華盛頓巫師比賽過程本場比賽上半場可以說是Donovan Mitchell和庫茲馬（Kyle Kuzma）兩人的表演秀，前後者分別在半場拿下19分、18分，騎士板凳多點開花，而巫師則是由替補基斯珀特（Corey Kispert）個人拿下12分，中場結束兩隊戰成57：57平手。
比賽進入第三節戰況依然膠著，騎士一度將分差拉開到7分，但又迅速遭到巫師要回領先，最後靠著加蘭（Darius Garland）的三分球和Donovan Mitchell的壓秒跳投，才再次領先巫師。
兩隊一路戰到第四節尾聲，鐘響前一分鐘左右，Donovan Mitchell命中三分後又獲得兩次罰球機會，打出一波9：2的攻勢，最終以114:106帶走比賽勝利，笑納近期7連勝。值得一提的是，騎士在最近的15場比賽中，贏下了14場。
球員個人表現
Donovan Mitchell本場比賽攻下40分、8籃板、5助攻，命中率5成6，三分球則是10投5中。回歸後狀態火燙的Evan Mobley也貢獻全隊次高的22分、8籃板。
在巫師的部分，Kyle Kuzma拿下全隊最高的28分、4籃板、2助攻，三分球13投5中，次高為替補的Corey Kispert拿下的23分，並抓下7籃板。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁