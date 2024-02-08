李亦伸專欄／NBA奪冠最熱門球隊出爐！塞爾提克冠軍機率高達40.9%

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湖人奪冠機率是0，勇士奪冠機率0.1%。
不管你是內行球迷還是看熱門球迷肯定好奇，這樣的數據網站利用大數據演算出來的奪冠概率究竟「準不準」?有多少分量值得「相信」?
大數據分析有其科學基礎和攻防優劣勢、特色，從例行賽戰績、得失分、攻防數據去進行演算，理論上不會差太遠，而且相當精準現實。但我是完全不信這套大數據，因為缺少對籃球理解，教練用人、執教能力理解，團隊籃球理解，對球星和角色球員關鍵角色理解，更重要的是臨場應變的決策理解。
籃球是人在打，教練在組合用人、應變、決策，球星主宰力+角色球員功能+一點運氣，另外針對不同對手、特性，也會有必要的因應和對策，「人」的因素太多，那是大數據演算不出來的戰力和變數。
另外就是對位，不同對手、不同球星、不同特長、不同打法，季後賽任何一個系列賽面對不同對手都可能產生不同結果和優劣勢，這不是例行賽大數據可以拆解的對戰，更不是大數據能演算出來的發展、結果。
舉個例子：
奪冠最熱門塞爾提克戰力問題在教練Joe Mazzulla的用人、挖掘板凳和角色球員發揮，Joe Mazzulla用兵保守，更多是靠主力和核心球星決定比賽，他用人精簡，經常6-7人，最多7-8人，角色球員、板凳球員在Mazzulla體系和用人輪換下往往發揮不出最大潛力和團隊戰力。
上季季後賽已經發生過一次，Joe Mazzulla保守用兵，加上塞爾提克就是典型「跳投大隊」，只要Jayson Tatum、Jaylen Brown兩大核心球星失準失常，第三進攻點消失，三分手氣不再，塞爾提克幾乎沒有扭轉情勢、改變比賽的方法和戰略應變。
一切都靠球星和主力球員去決定比賽，把勝負交給上帝，這是我對Joe Mazzulla執教表現的評價。
今年塞爾提克看起來比上季更好、更成熟，大多數的讚美給了Jayson Tatum，我完全不這麼看。Jayson Tatum今年並沒有更穩更成熟、更聰明、更出色，塞爾提克今年的好在於Kristaps Porzingis展現220公分身高優勢、拉開空間和禁區高度，Kristaps Porzingis防守、火鍋、協防能力或許平凡，但他的存在和打法，改變塞爾提克防守和禁區護框能力。
塞爾提克今年的好更在Derrick White奇兵般的殺出，經常成為球隊最穩定第三得分點，Derrick White穩定三分輸出，場場有神來幾筆，攻防穩定。
Joe Mazzulla用兵超保守，他的用人執教很簡單，給球星最大自由，給主力更多自主權和發揮空間，板凳、角色球員在Mazzulla用人輪換體系和戰力指數中幾乎「不存在」。
Joe Mazzulla就是典型「球員教練」，球星犀利，主力發揮完整，靠球隊天賦和星度就能贏下比賽，一旦三分不準，球星失調，主力短線，他也沒有能力改變局勢，出奇兵、出牌扭轉戰局，改變比賽對戰。
塞爾提克剛完成一筆交易，用201公分前鋒Lamar Stevens+兩個次輪，跟灰熊換來201公分矮中鋒Xavier Tillman。
Zavier Tillman在灰熊是替補中鋒，作用、功能還不錯，場均6分、4.6籃板，三分命中率4成19，但投籃命中率只有4成，籃下終結能力並不穩定出色。
塞爾提克已經有Al Horford這名老中鋒，能傳、經驗老到、拉開空間，還有216公分長人Luke Kornet，禁區護框、接應籃下終結能力、功能性都很強大。我是完全看不出來塞爾提克交易換來Zavier Tillman能有多少作用和功能，教練不會用人，更不擅長挖掘板凳、角色球員潛能，屯積再多天賦和人手，都很難轉化為戰力和數據。
塞爾提克可能是東區奪冠機率最高球隊，但他們今年還是很難摘下總冠軍，教練仍是綠軍最大罩門，那跟天賦無關，跟陣容無關，跟大數據無關。
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