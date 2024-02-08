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博恩為3年前「龍K事件」親自道歉！龍龍淚崩：心中有一塊死掉了

▲博恩（左）為3年前的「龍K事件」親自向龍龍道歉，讓龍龍數度淚崩，坦言：「心中有一塊死掉了！」（圖／曾博恩YouTube）
▲博恩（左）為3年前的「龍K事件」親自向龍龍道歉，讓龍龍數度淚崩，坦言：「心中有一塊死掉了！」（圖／曾博恩YouTube）

記者詹鎰睿／綜合報導

喜劇演員博恩在2021年舉辦「炎上」大型脫口秀，並邀請徐乃麟、老K、龍龍、賀瓏登台演出。怎料，老K卻無視私下約定，脫稿爆料龍龍和賀瓏往日情，還加以嘲諷開玩笑做文章，引發廣大爭議，延燒了半年之久。如今3年過去了，博恩今（8）日無預警同框龍龍，並為當年的「龍K事件」道歉，讓龍龍數度淚崩，直呼：「我心中有一塊死掉了。」

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博恩強調，他和龍龍以前真的是非常要好的朋友，從創立薩泰爾之前，博恩幾乎什麼事情都會跟龍龍分享討論，暗示今天的成功，不能沒有對方。但自從發生「龍K事件」之後，博恩就對龍龍一直有很深的愧疚，見到博恩一邊回憶往事、一邊道歉，龍龍早已眼眶泛紅，數度掉下眼淚。

▲博恩、龍龍。（圖／曾博恩YouTube）
▲博恩多次表達對龍龍的愧疚，也從對方口中得知，傷痛永遠不會回復。（圖／曾博恩YouTube）
兩人促膝長談，互相訴說這幾年來的經過與心情，龍龍表示，博恩明明是最清楚知道她私事的人，卻沒有站在一個朋友的立場講話，導致所有矛頭都在她身上，面對喜劇圈有多少演員，不斷拿她的事情當成笑話段子看待，龍龍逐漸對喜劇的定義感到模糊，更對博恩坦白，「基本上我恨這世界，你絕對包含在裡面，但不會是前幾名，與其說是恨，不如是失望。」

博恩也對於當年沒有信守承諾表達歉意，承認當年無法辨別龍龍到底是開玩笑，還是真的受傷，直到某次合作開會時的一句稱讚，「我覺得妳是我合作過的演員裡面看過進步幅度最大的」，讓龍龍瞬間落淚後，他才知道原來龍龍是一位情緒飽滿的人，外表假裝堅強，但其實一直在默默承受傷害，「把你放到這樣這樣處境（指炎上）裡面，我真的覺得很抱歉。」

▲博恩、龍龍。（圖／曾博恩YouTube）
▲龍龍坦白，現在的她好像心中有一塊死掉之後，就沒有迫切想要分享生活趣事的心情。（圖／曾博恩YouTube）
博恩提到，自去年外送員翻車事件後，他的心態慢慢變穩定，「龍龍當年到底做錯什麼事？」詢問大家的答案後，讓博恩作出結論，「在我心中，妳好像真的沒有做錯什麼。」也對龍龍歷經這些年來的風波後，還能堅強地在舞台上演出感到欣慰，「妳還活著！」

龍龍也說，目前只是在找一個比較舒服的方式站在舞台上，並透露今年接了3檔舞台劇，雖然沒有時間做脫口秀專場表演，但她還是有在記錄一些生活趣事，等到火花慢慢回來後，才會回到喜劇舞台上。

龍龍坦白，以前的她非常樂觀，很多事情都想分享，「但現在就是心中有一塊死掉了之後，看很多事情都覺得，我就這樣嘛，沒有迫切想分享的心情，可是喜劇演員不能沒有這件事。」博恩則笑著回應，「如果想要回來的話，記得先打給我，給我打聲招呼。」願意邀約龍龍合作節目。

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