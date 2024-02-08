博恩為3年前「龍K事件」親自道歉！龍龍淚崩：心中有一塊死掉了

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兩人促膝長談，互相訴說這幾年來的經過與心情，龍龍表示，博恩明明是最清楚知道她私事的人，卻沒有站在一個朋友的立場講話，導致所有矛頭都在她身上，面對喜劇圈有多少演員，不斷拿她的事情當成笑話段子看待，龍龍逐漸對喜劇的定義感到模糊，更對博恩坦白，「基本上我恨這世界，你絕對包含在裡面，但不會是前幾名，與其說是恨，不如是失望。」
博恩也對於當年沒有信守承諾表達歉意，承認當年無法辨別龍龍到底是開玩笑，還是真的受傷，直到某次合作開會時的一句稱讚，「我覺得妳是我合作過的演員裡面看過進步幅度最大的」，讓龍龍瞬間落淚後，他才知道原來龍龍是一位情緒飽滿的人，外表假裝堅強，但其實一直在默默承受傷害，「把你放到這樣這樣處境（指炎上）裡面，我真的覺得很抱歉。」
博恩提到，自去年外送員翻車事件後，他的心態慢慢變穩定，「龍龍當年到底做錯什麼事？」詢問大家的答案後，讓博恩作出結論，「在我心中，妳好像真的沒有做錯什麼。」也對龍龍歷經這些年來的風波後，還能堅強地在舞台上演出感到欣慰，「妳還活著！」
龍龍也說，目前只是在找一個比較舒服的方式站在舞台上，並透露今年接了3檔舞台劇，雖然沒有時間做脫口秀專場表演，但她還是有在記錄一些生活趣事，等到火花慢慢回來後，才會回到喜劇舞台上。
龍龍坦白，以前的她非常樂觀，很多事情都想分享，「但現在就是心中有一塊死掉了之後，看很多事情都覺得，我就這樣嘛，沒有迫切想分享的心情，可是喜劇演員不能沒有這件事。」博恩則笑著回應，「如果想要回來的話，記得先打給我，給我打聲招呼。」願意邀約龍龍合作節目。
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