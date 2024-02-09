除夕早晨國道全線順暢 仍有5處地雷路段！用路人留意
今（9）日為春節連續假期除夕，今日0-5時交通量為7.9百萬車公里，為年平均平日（3.9百萬車公里）之2倍，預估今日交通量為94百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為12.3百萬車公里，其中國道5南向雪隧通過量為7825輛次，較前一年度春節連假同期減少13%。而高公局也預判今日上午重點壅塞路段有5處，提醒用路人留意。
記者許家禎／台北報導
高公局指出，昨（8）日全日交通量為102.9百萬車公里，為年平均平日（92百萬車公里）之1.1倍，國5交通量為2.9百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）之1.1倍，昨日下午國道壅塞路段為國1南向湖口至新竹；國3南向鶯歌系統至大溪、新竹系統至香山，車流於17時後陸續紓解，其餘路段均能維持行車順暢。
高公局路況預報員上午8點表示，截至今日上午7點，國道全線交通量為12.3百萬車公里，預估本日交通量為94百萬車公里。其中國道5南向雪隧通過量為7825輛次，較前一年度春節連假同期減少13%。根據1968即時路況顯示，上午8點半左右，國道全線暢通。
高公局也預判今日上午重點壅塞路段為國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，以節省寶貴時間。