飛來吉兆！「長觸角」蜻蜓來訪 高雄情侶刮中首個200萬加賓士車
台灣彩券公司今（2024）年新春限量刮刮樂「2000萬超級紅包」出現首個「200萬元加賓士休旅車」羨煞旁人！根據店員透露，前幾天打烊前發現店裡被風吹進一片「不明物體」，原本以為是垃圾要清掃，沒想到「不明物體」突然在店裡飛了起來，仔細一看才發現是隻長相類似蜻蜓的昆蟲「長角蛉」，長角蛉就像星星散發點點光芒，店員就心想是不是有好事要發生，沒想到隔天就有對年輕情侶刮中200萬元加賓士休旅車，感到非常不可思議。
記者許家禎／台北報導
今年新春限量刮刮樂「2000萬超級紅包」共有8個頭獎2,000萬元、10個200萬元+賓士休旅車、1,000個100萬元。據台灣彩券公司統計至2月8日，已刮出1個2,000萬元、1個200萬元+賓士休旅車、128個100萬元。
其中驚喜刮中「2,000萬超級紅包」首個200萬元加賓士休旅車是一對年輕情侶，根據高雄市茄萣區仁愛路上的「漂浪彩券行」店員描述，當天年輕情侶買了2張面額2,000元的刮刮樂後就離開，一個小時後這對情侶帶著剛剛買的刮刮樂回到店裡想確認是否有中獎，店員一看發現刮出一台車子的圖案，才知道刮中了200萬元加賓士休旅車，這對情侶跟店員都感到非常欣喜。
店員謝小姐表示，前幾天打烊前發現店裡被風吹進一片不明物體，本來以為是垃圾要清掃時，不明物體突然在店裡飛了起來，飛來飛去最後飛到擺放2,000元刮刮樂的架子上，仔細一看才發現是隻長相類似蜻蜓的昆蟲「長角蛉」，長角蛉飛起來的時候透過日光燈的照射，翅膀像是星星一樣散發著點點光芒，店員就心想是不是有好事要發生，沒想到隔天就有客人刮中200萬元加賓士休旅車，感到非常不可思議。