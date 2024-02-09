龍年補助大利多！汰換舊家電及燃氣節能器具　可享5000元優惠

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能源署提醒「住宅燃氣器具節能產品補助」的補助購買期間為2024年1月1日至4月30日，民眾購置1、2級瓦斯熱水器或瓦斯爐後，應於2024年5月15日前，填妥申請表並檢附身分證件、存摺、電費單及購買證明，以網路或郵寄方式完成申辦。此外，「住宅家電汰舊換新節能補助」也延長至2024年12月31日，民眾如將家中冷氣及冰箱汰換為1級能效產品，即可依規提出申請，並可向財政部辦理貨物稅退稅補貼（每台最高2,000元）。
上述補助活動資訊（包含補助品項及金額）及詳細申請方式，民眾可至補助專屬網站（https://save3000.moeaea.gov.tw）查詢，如補助經費用罄，將提前公告截止申請；補助期間若有任何疑問，民眾亦可撥打補助專線(02-2955-9666)諮詢專業客服人員。
能源署表示，今年春節7天連續假期，補助申請服務24小時不打烊，民眾放假在家可輕鬆利用手機或電腦至補助專屬網站進行線上申請，只要依照系統指示進行「手機號碼驗證」、「基本資料上傳」、「產品資料上傳」、「申請資料確認」等4個步驟，即完成補助申辦作業，過程簡單又方便，不只可節省紙本影印及掛號郵寄費用，且申請案件經由網路即時受理，可再加快後續審核作業流程，建議民眾多加利用。
能源署呼籲民眾在家中除舊佈新迎接龍年之際，可適時更換老舊的燃氣器具及家電產品，選用能源效率更佳的家用節能設備，並靈活搭配政府各項補助優惠，透過網路快速完成線上申辦，從新的一年共同響應節能減碳綠生活。
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