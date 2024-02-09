NBA交易截止日懶人包、各隊補強一次看　勇士神操作！拿後衛換錢

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多倫多暴龍用Kira Lewis、Otto Porte和一個2024年的首輪選秀權，從爵士那得到了Olynyk和Ochai Agbaji。
🏀暴龍、籃網交易
暴龍交易掉後衛Dennis Schroder（施羅德）、Thaddeus Young，跟籃網隊交易，籃網則是送出Spencer Dinwiddie 📌暴龍裁掉Dinwiddie
🏀雷霆、黃蜂交易
雷霆將Tre Mann、Davis Bertans和Vasilije Micic交易至黃蜂，得到明星前鋒Gordon Hayward。
🏀活塞、尼克交易
活塞將Bojan Bogdanovic 與得分後衛Alec Burks送往尼克，活塞從尼克那得到Quentin Grimes、Malachi Flynn、Evan Fournier、Ryan Arcidiacono與2個次輪選秀權。
🏀76人、溜馬交易
印第安納溜馬將Buddy Hield送往76人，換回Marcus Morris、Furkan Korkmaz與3個次輪選秀權與150萬美金。
🏀勇士、溜馬交易
勇士將後衛Cory Joseph送至溜馬，獲得現金和一個二輪選秀權。
🏀太陽、灰熊、籃網三方交易
太陽送出渡邊雄太、Keita Bates-Diop、Jordan Goodwin、Chimezie Metu 與3枚次輪籤，拿到Royce O’Neale與David Roddy。灰熊將拿到渡邊雄太，籃網將拿到Keita Bates-Diop、Jordan Goodwin、Chimezie Metu與3枚次輪籤。
🏀塞爾提克、灰熊交易
綠衫軍送出Lamar Stevens和2個次輪選秀籤，向灰熊交易Xavier Tillman
🏀塞爾提克、76人交易
塞爾提克用次輪選秀籤，交易來76人Jaden Springer
🏀塞爾提克、拓荒者交易
塞爾提克送出Dalano Banton，與拓荒者交易次輪選秀權