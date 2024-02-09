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NBA交易截止日懶人包、各隊補強一次看　勇士神操作！拿後衛換錢

▲「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）被夏洛特黃蜂給交易到了奧克拉荷馬雷霆，雷霆給出的籌碼為Tre Mann以及長人射手Davis Bertans。（圖／美聯社／達志影像）
▲「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）被夏洛特黃蜂給交易到了奧克拉荷馬雷霆，雷霆給出的籌碼為Tre Mann以及長人射手Davis Bertans。（圖／美聯社／達志影像）

記者廖聿偉/綜合報導

2023-24 NBA球季交易截止日於台灣時間今(9)凌晨四點到期，列強為了衝刺季後賽利用交易補強，但幾家歡樂幾家愁，《NOWnews今日新聞》也統整出NBA重大交易，讓讀者一次看。

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🏀暴龍、爵士交易

多倫多暴龍用Kira Lewis、Otto Porte和一個2024年的首輪選秀權，從爵士那得到了Olynyk和Ochai Agbaji。

🏀暴龍、籃網交易

暴龍交易掉後衛Dennis Schroder（施羅德）、Thaddeus Young，跟籃網隊交易，籃網則是送出Spencer Dinwiddie  📌暴龍裁掉Dinwiddie

▲暴龍後衛Dennis Schroder被交易到籃網隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲暴龍後衛Dennis Schroder被交易到籃網隊。（圖／美聯社／達志影像）
🏀雷霆、黃蜂交易

雷霆將Tre Mann、Davis Bertans和Vasilije Micic交易至黃蜂，得到明星前鋒Gordon Hayward。

🏀活塞、尼克交易

活塞將Bojan Bogdanovic 與得分後衛Alec Burks送往尼克，活塞從尼克那得到Quentin Grimes、Malachi Flynn、Evan Fournier、Ryan Arcidiacono與2個次輪選秀權。

🏀76人、溜馬交易

印第安納溜馬將Buddy Hield送往76人，換回Marcus Morris、Furkan Korkmaz與3個次輪選秀權與150萬美金。

🏀勇士、溜馬交易

勇士將後衛Cory Joseph送至溜馬，獲得現金和一個二輪選秀權。

🏀太陽、灰熊、籃網三方交易

太陽送出渡邊雄太、Keita Bates-Diop、Jordan Goodwin、Chimezie Metu 與3枚次輪籤，拿到Royce O’Neale與David Roddy。灰熊將拿到渡邊雄太，籃網將拿到Keita Bates-Diop、Jordan Goodwin、Chimezie Metu與3枚次輪籤。

▲太陽隊送出渡邊雄太，三方交易換來「3D悍將」O’Neale。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽隊送出渡邊雄太，三方交易換來「3D悍將」O’Neale。（圖／美聯社／達志影像）
🏀塞爾提克、灰熊交易

綠衫軍送出Lamar Stevens和2個次輪選秀籤，向灰熊交易Xavier Tillman

🏀塞爾提克、76人交易

塞爾提克用次輪選秀籤，交易來76人Jaden Springer

🏀塞爾提克、拓荒者交易

塞爾提克送出Dalano Banton，與拓荒者交易次輪選秀權



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