NBA／76人為Embiid找幫手拼了！換來「只能用半季」的射手Hield
費城76人在Joel Embiid因左膝半月板撕裂開刀缺陣後，已經輸掉近期的3場比賽，76人球團也積極幫Embiid覓尋幫手，今（9）日在交易大限前換來射手Buddy Hield。根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，這筆交易的包裹內容為：印第安納溜馬將Buddy Hield送往76人，換回Marcus Morris、Furkan Korkmaz與3個次輪選秀權與150萬美金。
記者張志宇／綜合報導
76人發動此交易無疑是要Buddy Hield在Joel Embiid缺陣期間，成為球隊頭號得分點，甚至能在Joel Embiid回歸後成為身邊最有力的助手，《Yahoo Sports》分析指出，「Buddy Hield在本季結束後，將是自由市場上最頂級的得分手之一，預期將會投身自由市場，這也代表76人僅能使用Buddy Hield半季。」
對於76人休賽季會如何處理Buddy Hield的合約，「Buddy Hield的到期約正是76人總管Daryl Morey想要的，因為76人能在這個休賽季空出至少5000萬美金的薪資空間，屆時總管Daryl Morey將會制定補強計畫，76人能簽下自有市場上的任何球員。」
值得一提，根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski透露，「Joel Embiid已經在周二完成手術，預計將在4周後重新進行評估。」
費城76人與印第安納溜馬詳細交易包裹
溜馬獲得→Marcus Morris、Furkan Korkmaz、三個二輪籤與150萬美金
76人獲得→Buddy Hield