NBA／尼克幹大事！換來「3D射手」Bogdanovic　已發動2筆大型交易

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紐約尼克本季至今打出33勝、18敗、勝率0.647的成績，目前與密爾瓦基公鹿並列東區第3，距離東區龍頭波士頓塞爾提克僅有6場勝差，外界也預期尼克將是在交易截止日前最可能「幹大事」的球隊，尼克則在截止日前換來擁有季後賽經驗且能打大前鋒與小前鋒的「3D射手」Bojan Bogdanovic ，無疑是增添尼克前場深度。
補進Bojan Bogdanovic舒緩了尼克近期前場深度不足的問題，因為在（2）日尼克宣布主力Julius Randle因右肩脫臼，將缺席至少2至3周，預期會在明星賽後作客奧蘭多魔術的比賽中復出。
尼克隊頗有雄心，目前已完成了2筆重要交易，先是從多倫多暴龍換來OG Anunoby、Precious Achiuwa、Malachi Flynn，今（9）日又從活塞換回Bojan Bogdanovic 與Alec Burks。
紐約尼克與底特律活塞詳細內容
尼克得到: Bojan Bogdanovic 和 Alec Burks
活塞得到: Quentin Grimes、 Malachi Flynn、 Evan Fournier、Ryan Arcidiacono和兩個次輪籤
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