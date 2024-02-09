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NBA／尼克幹大事！換來「3D射手」Bogdanovic　已發動2筆大型交易

▲底特律活塞將陣中「3D射手」Bojan Bogdanovic 與得分後衛Alec Burks送往紐約尼克，得到Quentin Grimes、Malachi Flynn、Evan Fournier、Ryan Arcidiacono與兩枚次輪籤。（圖／美聯社／達志影像）
▲底特律活塞將陣中「3D射手」Bojan Bogdanovic 與得分後衛Alec Burks送往紐約尼克，得到Quentin Grimes、Malachi Flynn、Evan Fournier、Ryan Arcidiacono與兩枚次輪籤。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

NBA交易截止日即將在今（9）日截止，根據《ESPN》記者「沃神」Adrian Wojnarowski報導，底特律活塞將陣中「3D射手」Bojan Bogdanovic 與得分後衛Alec Burks送往紐約尼克，活塞從尼克那得到Quentin Grimes、Malachi Flynn、Evan Fournier、Ryan Arcidiacono與2個次輪選秀權。此次交易尼克提升了整體得分能力與防守能力，因為Bogdanovic是一位優異的3D射手。

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紐約尼克本季至今打出33勝、18敗、勝率0.647的成績，目前與密爾瓦基公鹿並列東區第3，距離東區龍頭波士頓塞爾提克僅有6場勝差，外界也預期尼克將是在交易截止日前最可能「幹大事」的球隊，尼克則在截止日前換來擁有季後賽經驗且能打大前鋒與小前鋒的「3D射手」Bojan Bogdanovic ，無疑是增添尼克前場深度。

補進Bojan Bogdanovic舒緩了尼克近期前場深度不足的問題，因為在（2）日尼克宣布主力Julius Randle因右肩脫臼，將缺席至少2至3周，預期會在明星賽後作客奧蘭多魔術的比賽中復出。

尼克隊頗有雄心，目前已完成了2筆重要交易，先是從多倫多暴龍換來OG Anunoby、Precious Achiuwa、Malachi Flynn，今（9）日又從活塞換回Bojan Bogdanovic 與Alec Burks。

▲OG Anunoby轉隊到尼克後，場均上場34.5分鐘，能貢獻12分、5.3籃板、1.3助攻、1.5抄截、三分命中率達37.5％。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐約尼克隊本季很有企圖心，之前已經從多倫多暴龍換來前鋒OG Anunoby、Precious Achiuwa、Malachi Flynn。（圖／美聯社／達志影像）
紐約尼克與底特律活塞詳細內容

尼克得到: Bojan Bogdanovic 和 Alec Burks

活塞得到: Quentin Grimes、 Malachi Flynn、 Evan Fournier、Ryan Arcidiacono和兩個次輪籤

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