NBA／太陽加碼！送出渡邊雄太 三方交易換來「3D悍將」O’Neale
NBA交易截止日在今（9）日正式截止，根據《The Athletic》記者Shams Charania表示，「鳳凰城太陽、布魯克林籃網與曼菲斯灰熊達成一筆三方交易，太陽送出渡邊雄太、Keita Bates-Diop、Jordan Goodwin、Chimezie Metu 與3枚次輪籤，拿到Royce O’Neale與David Roddy。」在交易市場中共有9支球隊追求Royce O’Neale，太陽最終加碼以3張次輪籤成功在交易市場脫穎而出，透過三方交易補上板凳最缺乏的3D鋒線。
記者吳政紘/綜合報導
根據記者Shams Charania透露，「灰熊將拿到渡邊雄太，籃網將拿到Keita Bates-Diop、Jordan Goodwin、Chimezie Metu與3枚次輪籤，太陽則是拿下Royce O’Neale與David Roddy，據傳原先開價Royce O’Neale為兩張次輪籤，但太陽為成功搶下Royce O’Neale，再加碼一張次輪籤。」
日前傳出包括克里夫蘭騎士、休士頓火箭、洛杉磯湖人、達拉斯獨行俠、丹佛金塊、沙加緬度國王、印第安納溜馬、密爾瓦基公鹿與鳳凰城太陽都有意爭奪Royce O’Neale，其中以騎士最積極，但騎士最終不願意在交易包裹加碼，在這場中奪戰中敗下陣來。
Royce O’Neale與David Roddy分別在本賽季繳出場均7.4分、4.5籃板、三分命中率36.6％，與8.4分、4.2籃板、三分命中率30.1％，這兩位球員都是太陽十分需要板凳側翼戰力，在他們加入後勢必能成為「三巨頭」Bradley Beal、Kevin Durant與Devin Booker身邊的優質綠葉。
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