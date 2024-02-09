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NBA／獨行俠交易大補強！網羅黃蜂、巫師禁區大將、輔佐Doncic

▲獨行俠大補強，從華盛頓巫師獲得禁區戰力Daniel Gafford。（圖／美聯社／達志影像）
▲獨行俠大補強，從華盛頓巫師獲得禁區戰力Daniel Gafford。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇／綜合報導

達拉斯獨行俠（NBA）在本季交易大限前，做出許多優質操作，先是從華盛頓巫師獲得禁區戰力Daniel Gafford，隨後又從夏洛特黃蜂拿下前鋒P.J. Washington，力拼在季後賽打出佳績意圖明顯，對此總管Nico Harrison表示，「我們很好的補強前場陣容，Daniel Gafford與P.J. Washington都能與Luka Doncic和Kyrie Irving搭配。」

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根據《ESPN》報導指出，獨行先是與奧科拉荷馬雷霆進行交易，送出2028年的首輪互換權給雷霆，換來2024年的首輪籤，再將陣中Richaun Holmes與2024年的首輪籤送往巫師換來Daniel Gafford，隨後再送出Grant Williams、Seth Curry與一張受保護的2027年首輪籤，從黃蜂換來P.J. Washington。

對於這兩筆交易案，總管Nico Harrison則表示，「P.J. Washington在場上能補足球隊高度不足的問題，且他十分全面，能送出火鍋也能護框，這是球隊需要的，至於Daniel Gafford，他的護框能力十分不錯，且擋拆十分扎實，能很好的幫助Luka Doncic和Kyrie Irving。」

本季P.J. Washington場均拿下13.6分、5.3籃板與2.2助攻，同時他也擁有外線投射能力，生涯三分命中率35.9%，本季為32.4%，Daniel Gafford本季場均為10.9分、8.0籃板與2.2火鍋，他將與菜鳥中鋒Dereck Lively II一同分擔禁區護框重任。

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