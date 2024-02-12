初三好天氣「觀光區出遊車潮湧現」　省道12地雷路段出爐

超級狗派收編一旺三喵　「萬老師」進國會聚焦動保議題

▲新科立委郭昱晴希望在國會聚焦動保相關議題，替毛小孩發聲。（圖／記者陳威叡攝）
▲新科立委郭昱晴希望在國會聚焦動保相關議題，替毛小孩發聲。（圖／記者陳威叡攝）

記者陳威叡／台北報導

民進黨不分區立委郭昱晴從小愛動物成痴，自曝小時候看見黏鼠板上的老鼠，還會趁大人不注意偷餵米飯，從念大學至今更陸續撿了20、30隻狗送養，也提及自己從小「超級狗派」如今家中養了1旺3喵，將來國會新會期展開，希望能夠聚焦《動保法》修法，改善捕獸夾問題、增加動檢員與加重刑責並落實執行，遏止虐待動物的事件發生。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲自稱從小是超級狗派的郭昱晴，如今家中收編一旺三喵，希望進入國會能過聚焦動保相關議題。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
▲自稱從小是超級狗派的郭昱晴，如今家中收編一旺三喵，希望進入國會能過聚焦動保相關議題。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
新科立委郭昱晴從小愛動物成痴，自稱從小就是「超級狗派」，從大學時期就倒數撿流浪狗送養，當時在網路不發達的時代，身旁的同學們自然變成認養人。也提到唯一買過的一隻狗，是大學時在國際學舍旁（現為大安森林公園），花了500元買了一隻業者稱是博美、狐狸的混種犬，顏色很像粽子取名為「肉粽」，想說最後卻越養越大，成中大型犬體型，讓她哭笑不得。

▲郭昱晴時常在社群平台上曬出家中毛小孩照片。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
▲郭昱晴時常在社群平台上曬出家中毛小孩照片。（圖／翻攝自郭昱晴臉書）
郭昱晴說，從大學至今，陸續撿了20、30隻流浪狗，除了在收容所與路邊外，也曾在購物台旁，甚至是在大雨中的快速道路上救出了懷孕的流浪狗，而狗派會開始養貓，全因跟兒子去建國花市時，兒子直呼可愛希望收編，讓家裡養了第一隻的虎斑貓「圓仔花」。

郭昱晴表示，後來老公說養一隻跟養兩隻差不多，再收編橘貓「粉粿」，兩隻跟三隻差不多，又養了一隻賓士貓「豆花」，原本是「超級狗派」的她，一開始只養一隻狗「林默默」，如今變成1旺3喵，家中非常熱鬧，也回憶起自己從小就很喜歡動物，以前家裡做大同電鍋內鍋，樓下就是工廠，覺得黏鼠板上的老鼠很可憐，還會偷偷去餵米飯。

長期關注動保議題的郭昱晴也說，將來國會新會期展開，希望能夠聚焦《動保法》修法，強調一個國家對動物的友善與否是文明的象徵，教育與人格養成也很重要，因此希望孩子成長過程都有毛小孩的陪伴。

郭昱晴指出，自己聚焦《動保法修法》修法分為三部分，首先是補獸夾問題，希望增加動保警察或巡山工作，另方面嚴格取締非法捕獸夾、製造販售單位管理；其次是動保與野保的問題，希望能夠強化專家、團體溝通凝聚社會共識。

第三個部分為增加動檢員人力量能，強化寵物繁殖源頭的嚴格管理，及飼主課責等；最後希望《動保法》能夠修法加重刑責，並落實執行，遏止虐待動物的事件發生。郭昱晴強調自己能做的有限，既然來到國會推動修法，希望能過獲得跨黨派的共識與支持，為毛小孩們發聲。

「萬老師」郭昱晴帶黃主任走紅毯！眾感動齊唱：像這樣的愛情…

滿滿回憶殺！《麻辣鮮師》國會重現　「萬老師」同框黃主任報到

「萬老師」郭昱晴不樂見立院全武行　下一秒放話：但惹到我會翻臉

王志安訕笑身障者挨轟！「萬老師」郭昱晴嗆：人本教育不包含歧視

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞