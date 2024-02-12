超級狗派收編一旺三喵　「萬老師」進國會聚焦動保議題

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郭昱晴說，從大學至今，陸續撿了20、30隻流浪狗，除了在收容所與路邊外，也曾在購物台旁，甚至是在大雨中的快速道路上救出了懷孕的流浪狗，而狗派會開始養貓，全因跟兒子去建國花市時，兒子直呼可愛希望收編，讓家裡養了第一隻的虎斑貓「圓仔花」。
郭昱晴表示，後來老公說養一隻跟養兩隻差不多，再收編橘貓「粉粿」，兩隻跟三隻差不多，又養了一隻賓士貓「豆花」，原本是「超級狗派」的她，一開始只養一隻狗「林默默」，如今變成1旺3喵，家中非常熱鬧，也回憶起自己從小就很喜歡動物，以前家裡做大同電鍋內鍋，樓下就是工廠，覺得黏鼠板上的老鼠很可憐，還會偷偷去餵米飯。
長期關注動保議題的郭昱晴也說，將來國會新會期展開，希望能夠聚焦《動保法》修法，強調一個國家對動物的友善與否是文明的象徵，教育與人格養成也很重要，因此希望孩子成長過程都有毛小孩的陪伴。
郭昱晴指出，自己聚焦《動保法修法》修法分為三部分，首先是補獸夾問題，希望增加動保警察或巡山工作，另方面嚴格取締非法捕獸夾、製造販售單位管理；其次是動保與野保的問題，希望能夠強化專家、團體溝通凝聚社會共識。
第三個部分為增加動檢員人力量能，強化寵物繁殖源頭的嚴格管理，及飼主課責等；最後希望《動保法》能夠修法加重刑責，並落實執行，遏止虐待動物的事件發生。郭昱晴強調自己能做的有限，既然來到國會推動修法，希望能過獲得跨黨派的共識與支持，為毛小孩們發聲。