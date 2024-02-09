沒有要做選擇！瓜地馬拉總統重申「無意與台斷交」 上任後首表態
我國友邦瓜地馬拉近來表示，正考慮尋求與中國發展正式貿易關係，但同時也強調仍打算維持與台灣的現有關係。瓜地馬拉新任總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）8日再度重申，儘管尋求與中方更緊密的貿易關係，但無意與台灣斷交，並承諾將同時加強與兩岸的關係，而這是他上任後首度重申這說法。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《路透社》等外媒報導，阿雷巴洛於1月中就職，誓言終結腐敗，並與北京建立關係，而這增加了瓜地馬拉可能將與台灣歷史性外交關係作為代價的可能性。
阿雷巴洛8日時受訪表示，他的政府不會改變方針，並強調「我們不是在選擇，和台灣的外交關係，以及與中方的貿易關係都在持續發展。」這是阿雷巴洛上任總統以來，首度公開重申瓜地馬拉與台灣的關係。
瓜地馬拉是少數仍與台灣維持邦交的國家之一，瓜國外交部長馬蒂內茲（Carlos Ramiro Martinez）在本週向《路透社》表示，瓜國正考慮尋求與中國發展正式貿易關係，但仍打算維持與台灣的現有關係。
中國近年來在拉丁美洲增加經濟影響力，包括巴拿馬在內許多中美洲國家紛紛從台灣轉向中國靠攏，宏都拉斯在去年就向北京尋求近25億美元（近台幣785億元）的援助後，已轉與中方建交。