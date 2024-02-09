影／Curry「三分雨」狂轟42分！賽後受訪隊友「學羊叫」直指GOAT
金州勇士今（9）日於客場出戰印第安納溜馬，靠著當家球星Stephen Curry單場轟進11記三分球，拿下全場最高42分，率領勇士以131:109擊退由Tyrese Haliburton領軍的溜馬，勇士則是收下近期3連勝，其中Stephen Curry在賽後採訪時，隊友Brandin Podziemski 更是在一旁「學羊叫」，意指Stephen Curry就是「The Goat」。
記者張志宇／綜合報導
Stephen Curry首節就火力全開，三分球6投全中轟下18分，幫助球隊建立起45:34優勢，次節Stephen Curry在投進2記三分，半場結束就轟進8記三分球拿下29分。
來到下半場Stephen Curry火力銳減，但在第3節與末節合計在轟進3記三分球，整場完成單場11記三分球壯舉，這是他生涯包含季後賽第13場，單場轟進10記三分球的比賽，目前為NBA史上最多，持續將紀錄向上堆高，此外本場比賽Stephen Curry還達成生涯23000分里程碑，排名歷史第39名。
Stephen Curry本場出戰30分鐘，全場22投15中，三分球16投11中，拿下全場最高42分、2助攻、2籃板，正負值為+13。