《舞女》天后陳小雲獻聲！暖心伸援陳盈潔 願復出合唱《風飛沙》
歌壇大姊大陳盈潔去年因偽造有價證券罪入獄，爆發急性腎衰竭、敗血病等狀況，目前人在保外就醫，病況不甚理想，資深音樂人許常德為她籌措醫療費，舉辦「破浪人生」作品音樂會募款，吸引粉絲伸出援手，以《舞女》一曲紅遍歌壇的台語天后陳小雲，退隱多年也罕見獻聲，為前輩陳盈潔加油打氣，表示若她能恢復健康，願意再同台合唱〈風飛沙〉。
記者江芷稜／綜合報導
許常德透露，發布募款消息後，收到一位音樂圈前輩透過姪女留言，表示自己很久沒有關心樂壇的事，但看到陳盈潔服刑器官衰竭重病住院的新聞非常關切，想獻出自己的一份心意，後來確定是台語歌后陳小雲，她很關心陳盈潔，願意為此出錢出力，陳小雲還錄了一段感人的話，鼓勵陳盈潔趕快好起來，只要她好起來，會為她破例再上舞台，跟她合唱〈風飛沙〉。
陳小雲說，在家修行20多年了，完全不理演藝圈相關事宜，即使別人瘋傳她的八卦也不理會，但獲知陳盈潔病況是多項重症的治療和洗腎，目前無法言語交談，大部分時間都是睜著眼睛無意識地盯著人，知道這是一場漫長的奮鬥之路，所以願意出手幫忙。
陳小雲感嘆人情冷暖，過去陳盈潔風光的時候，待人處世提攜後輩，「她的苦她的好，自己以前未退出歌壇時都看在眼裡」，看到毫無血緣關係的許常德都這麼努力幫忙，自己受到觸動，所以才想付出一己之力，不希望許常德一個人太累，還要對方多保重，兩人通電話說到最後都哭了。陳小雲罕見的獻聲也讓歌迷相當懷念，感謝她的暖心之舉，期許她與陳盈潔有機會再度合體。
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