當機師20年還飛過總統專機　張志豪新春推薦最好玩旅行地

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談到過年的飛行經驗，張志豪說，其實飛到如果不是有在過新年的國家，並沒有什麼特別的活動，多數都是跟機組人員一起聚會吃飯，或是除非到唐人街才會有氣氛，當然，他也去過像是雪梨的跨年活動看煙火。
談到一生一定要去一次的地方，張志豪說，如果要知道這個世界上有很多不同的事情，一定要去印度。華航的飛機航班是飛到首都新德里，當地擁有著無法想像的貧富差距；他曾經到美國總統訪問印度時與印度總理用餐的餐廳，非常的富麗堂皇，然而走出飯店，可能一個轉角就會看到睡在紙箱中、用路邊積水漱口刷牙的小孩，也會讓他覺得，印度這個國家怎麼了？貧富差距為何如此之高？
另外，當他去其他城市玩的時候經過高速公路，但遇到牛經過車子就得停下；而美其名曰高速公路，但人、牛、羊、機車都可以走，也讓他難忘。
另外還有北海道大學，張志豪說，北海道大學在札幌，那裡的北國風情、街道的規劃都與一般最多人去過的東京有所不同。而北海道大學中，要是季節對了，可以看到楓葉跟銀杏，楓葉更不是只有橘紅，還有各種不同顏色 坐在那邊氣氛就很好，還有銀杏大道，非常漂亮。
北美洲部分，張志豪覺得最特別的就是阿拉斯加的安克拉治，他解釋，安克拉治在一些美國城市還沒有直飛之前，是必經的地方，也是貨機的大本營，在他飛的年代，還可以上下載客，但現在換了新飛機之後，直航的航點變多了。
而安克拉治讓他印象最深刻的是野生的生活。當地觀光季落在5月至8月，那邊可以在觀光季申請釣魚證釣鮭魚，當時很多飛行員都會去釣，甚至看到美國人要把魚帶回家，把鮭魚的頭尾切下來要剁掉，也會去要來，再去買食材，與機組人員一起煮湯，就變成豐盛的料理。
另外還可以撈蠟魚（hooligan），長得很像香魚，由於體內油脂豐富、肉質細緻，加點鹽巴就非常好吃，當地可以直接拿魚桶去一撈一大桶，非常好玩且好吃；更不用說看極光，當然，在路上可能也會被野生的熊或是麋鹿嚇到，但這些都是獨特的體驗。
張志豪也提到了荷蘭的羊角村（Giethoorn），距離阿姆斯特丹約2小時車程，該地沒有道路，房屋都沿著河蓋，到的時候就可以租一條小船，沿著運河開，看到什麼想要停的餐廳就停下來進去，也讓他覺得很特別，且很美。
張志豪也提到了飛總統專機的經驗，他回憶，當時是前總統馬英九當選後第一次出訪，第一班飛機飛洛杉磯時，是搭客機，與其他旅客同班機；第二班則是飛往貝里斯、薩爾瓦多與瓜地馬拉。
張志豪說，中南美洲的班機是平常飛不到的，與一般客機不同的是，除了載的人不同，華航也會超派遣機組人員一同跟隨；此外，一般客機時總是會希望提到抵達目的地，淡出訪飛機基於外交禮儀，都是算準時間抵達；他特別提到，飛到貝里斯時因為提早抵達，還在上空盤旋了一段時間才下機，也在出訪瓜地馬拉時到訪馬丘比丘，這些都是平常飛不到的地方與回憶，讓他非常難忘。