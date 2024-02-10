初一來走春台北賓館大揭密　百年茶樹、天鵝、日本總督宿舍全公開

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台北賓館建築群分為主館的洋館、日本總督廳舍的和館，庭園為日本式庭園，中有心字湖橫貫其中，有奏樂堂、涼亭、護欄石橋、石桌、石板橋、假山、瀑布、噴泉。
洋館一樓走廊兩旁分為東廳、西廂，外交部秘書處處長洪振榮說明，東廳為宴會前，訪賓稍作休息和喝茶，最近一兩年最著名的訪賓為捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、日本前首相麻生太郎等。而牆上更掛有「美意延年」、「日新無疆」字畫，由藝術家董陽孜以行草所寫。
洪振榮說，在東廳稍作休息後，訪賓會移到西廂赴宴，平常西廂並未擺放桌子，會依照訪團的人數以及規模、出席人員做桌子的編排以及背板的調整；除了宴客功能之外，也是重要儀典的舉辦地，比如外交新進人員培訓的結業典禮，也會在此地。洪振榮也補充，一般會到台北賓館宴客的訪賓等級，通常也會是領袖、高層等級的訪賓，近期如捷克眾議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、日本前首相麻生太郎、前美國眾議院議長裴洛西、立陶宛國會議長希米利特等都曾在此地進行外交宴會。
在宴會完後，從旁邊的門走出就會連接到陽台，面對日式庭園，庭園中則以心字湖橫貫其中。在心字湖邊，洪振榮也特別介紹一株百年茶樹，是在1925年，日本皇室的雍仁親王來台時所種下，生長狀況良好，但具體是什麼品種已經不可考。
另外，台北賓館中更有14隻黑天鵝，洪振榮說，這是農委會於2005年前往澳洲所購買，至今已經培育至第三代，而黑天鵝有代表吉祥的寓意。然而，洪振榮也提到，在總統大選的隔天，1月14日台北賓館產下兩隻小天鵝寶寶，但在1月底就不幸夭折。
洪也提到，黑天鵝有地域性，天鵝群中也分為鵝王與嬪妃、一般鵝的階級意識，記者走訪當天，黑天鵝也是不斷對人發出「鵝鵝」叫聲。台北賓館人員也表示，餵食天鵝部分，一天分為早上7點與下午4點餵食，共要分4個地點，除了鵝王有地域性、可能攻擊其他天鵝之外，也要考量鵝的體積大小，避免小天鵝會沒得吃。
而平常未開放的和館，是台灣總督起居生活空間，與洋館間有木造廊道相通，台北賓館志工介紹說，在和館裡，除了總督臥室之外，其餘小間都是僕役與隨扈住的地方，他也提及，在修繕時都是用原材料修繕，盡量保持原汁原味；他提及，例如在和館中沒有鋼釘、卡榫都是建造後即留到現在，卡榫的建築工藝更是已經失傳，至今到日本去也無人會和館中的卡榫工藝。
而在總督臥室中，塌塌米的擺放也有巧思，方向大小不一、直橫交錯排列指的是生者作息，若朝同一方向朝列，則為往生者之意。廁所部分，如廁也必須向外，衣物掀起置放在後方木架中。門閂部分，中央橫木向右拉即自動拉開，並無門把設計，這些都為和館內的巧思。
除了洋館、和館、庭園外，洋館並有二樓，有法國的水晶燈、放有鎮館之寶、用途已經不可考的雕刻精美木櫃，和館內17座壁爐，處處有巧思；根據台北賓館網站資訊，每個月都會有一天的開放參觀日，國人可利用周末時間確定好時間後，進入台北賓館參觀。