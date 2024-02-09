新北迷路貓咪「熱壓吐司」返家　飼主因疏縱寵物獨自在外遭罰3000

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市府動保處長楊淑方今天接受中央社記者電訪表示，江翠派出所將貓咪交給板橋動物之家安置。一般走失的貓咪多會躲在陰暗角落，被尋獲的機率很低。這隻貓運氣很好，由於有植入晶片，經掃描後尋獲飼主。
楊淑方說，經寵物登記發現，這隻貓為英國短毛貓，屬於品種貓寵物。居住在外縣市的男性飼主，上午到動物之家領回走失的愛貓。
她轉述飼主說法，這隻公貓的名字是「熱壓吐司」，因飼主到新北女友住處相聚，貓咪不慎走失，地點就在派出所步行約1分鐘距離遠。
楊淑方表示，「熱壓吐司」因臉蛋圓潤，體態豐腴不怕人，身體也很乾淨，甚獲喜愛。經磅秤體重有6公斤重。飼主昨天被通知尋獲愛貓後，相當高興，不然將成為一輩子的遺憾。這隻貓咪再過3天就滿1歲，能在生日前夕重回飼主懷抱不流浪，也替貓咪感到高興。
楊淑方說，依照動物保護法第20條第1項規定，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由7歲以上之人伴同。「熱壓吐司」未有人伴同獨自在外，飼主遭處罰3000元罰鍰，且需繳交安置費用，並帶貓咪節育、施打犬病預防針。
動保處說，這隻貓雖有植入晶片，但一般寵物會在3個月大之後打預防針，7至8個月大之後結紮。（編輯：黃世雅）1130208