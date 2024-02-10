鬼才阿水遭恐嚇！批新竹主燈太醜被嗆「約出來」 恐慌症發作報警
網紅又出事了！繼Toyz跟陳沂過激言論惹禍上身後，經常對時事發表看法的「鬼才阿水」，因為批評新竹燈會的龍年主燈太醜，收到網友私訊說要「約出來當面講」，他擔心人身安全受到威脅，內心非常害怕，甚至引起恐慌症發作，今（10）日主動到警局報案，並曬出報案單據，發文表示「希望龍年大家都能不用跑警察局跟法院」。
記者江芷稜／綜合報導
鬼才阿水9日在臉書曬出新竹燈會照片，狠酸「這個似龍非龍的主燈」正在市長住的建築前面，他自認拍攝技術不錯，「只是主角醜到哭而已，這真的不能怪我」，刻意標註一句「新竹人的選擇」，嘲諷意味十足，引起少數網友不滿，隨後就有人私訊他「這也要戰新竹人？你是新竹人？活在網路靠鍵盤酸新竹人，要不要出來當面講一次？」
他回覆該網友自己設籍新竹36年，認為並未失言，感覺受到恐嚇要去報警，並曬出對話截圖，「我感到很害怕，我不明白我拍張照寫了一句符合客觀事實且毫無貶低的話，為什麼會收到這種威脅的私訊，考慮到最近Toyz跟陳沂遭襲事件，我等下吃完飯後就會前往警察局報案。」
鬼才阿水隨後曬出報案單，證明已經去警局完成手續，感謝警察協助，「希望龍年大家都能不用跑警察局跟法院」，有人建議他提告保平安，「趕快抓起來關」、「希望有紅包可以賺」，不過也有人認為他小題大作，留言「純吃飽太閒，私訊問約出來也要報警，當警察時間很多？」、「浪費警察時間紅不起來的側翼沒招了嗎？」
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