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黃色小鴨將合體！情人節KISS放閃　遊港路線與6大最佳觀賞點曝光

▲已創造數百萬觀賞人次的黃色小鴨將於2月14日情人節時合體放閃，高雄流行音樂中心珊瑚礁群前的小鴨將遊港，最後再回到高雄流行音樂中心音浪塔前與另一隻KISS放閃，6大最佳觀賞點也搶先曝光。（圖／高雄市觀光局提供）
▲已創造數百萬觀賞人次的黃色小鴨將於2月14日情人節時合體放閃，高雄流行音樂中心珊瑚礁群前的小鴨將遊港，最後再回到高雄流行音樂中心音浪塔前與另一隻KISS放閃，6大最佳觀賞點也搶先曝光。（圖／高雄市觀光局提供）

記者葉盛耀/綜合報導

由弗洛倫泰因．霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型藝術品黃色小鴨，10年前曾為高雄創造10億元觀光產值，且粗略估計共湧入390萬觀光人次，上個月睽違了10年後又回歸高雄，且一次有兩隻黃色小鴨，目前也已吸引至少超過2百萬觀光人次，高雄市長陳其邁又公布「最新彩蛋」，將於後天2月14日情人節時，兩隻黃色小鴨將合體放閃遊愛河港灣。

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因應後天情人節到來，市長陳其邁驚喜公布，高雄即將獨步全球，首創「黃色小鴨遊港趣」。原本在高雄愛河灣、及高雄流行音樂中心的珊瑚礁群前的小鴨，將於2月14日下午1:30，從18號碼頭（高雄港旅運中心旁）出發漫遊，遊港路線將行經高雄展覽館，返回至碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場，最後又再回到愛河灣，並將與高雄流行音樂中心的音浪塔前的小鴨團聚並且 KISS放閃。

▲兩隻小鴨的遊港路線，從18號碼頭（高雄港旅運中心旁）出發，行經高雄展覽館、碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場，最後回到愛河灣，並將於高雄流行音樂中心音浪塔前的小鴨團聚KISS。（圖／取自高雄旅遊網臉書）
▲兩隻小鴨的遊港路線，從18號碼頭（高雄港旅運中心旁）出發，行經高雄展覽館、碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場，最後回到愛河灣，並將於高雄流行音樂中心音浪塔前的小鴨團聚KISS。（圖／取自高雄旅遊網臉書）
官方更公佈了6個最佳觀賞點，包含高雄展覽館、碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場、鯨魚堤岸（高雄流行音樂中心）、音浪塔（高雄流行音樂中心），都是可以看到兩隻小鴨合體放閃的觀賞點，2月14日當天也將於3個臉書粉專有直播，包含陳其邁 Chen Chi-Mai高雄市政府 Kaohsiung City Government高雄旅遊網

▲官方更公佈了6個最佳觀賞點／拍攝點，包含高雄展覽館、碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場、鯨魚堤岸（高雄流行音樂中心）、音浪塔（高雄流行音樂中心）。（圖／取自高雄旅遊網臉書）
▲官方更公佈了6個最佳觀賞點／拍攝點，包含高雄展覽館、碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場、鯨魚堤岸（高雄流行音樂中心）、音浪塔（高雄流行音樂中心）。（圖／取自高雄旅遊網臉書）

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