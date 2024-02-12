賀歲片《還錢》開千萬票房！21萬人搶看吳慷仁跳舞：好運旺整年
新春賀歲片票房出爐，由陳柏霖、蔡思韵、李銘忠、林哲熹、蔡凡熙、吳慷仁主演的《還錢》上映至今首周末4日，以全台1200萬元開片票房，強勢奪下新片及華語片雙冠王。片中飾演ABC銀行家的吳慷仁堪稱最大亮點，他在上映當天（2／8）穿上金光閃閃的《還錢》電影T恤跳起魔性「還錢舞」力挺宣傳，臉書短短3天已破21萬人次觀看，引爆流量密碼。
記者楊慧玲／綜合報導
金馬影帝吳慷仁情義相挺導演王鼎霖，特別演出ABC銀行家陳海瑞，一開口就笑料百出，日前他自創的「還錢舞」也令網友眼睛為之一亮，吳慷仁笑說：「穿還錢T，過年打麻將不贏都難…還錢來～你給我還錢喔～你還來喔～來來來～還給我啦～～～～我的舞步百年不變～讚嘆自己～過年看還錢，保證好運旺整年！」不少網友笑稱他的舞步可愛又具有魔性，肯定引起瘋狂模仿潮，更有許多人敲碗想買他身上這件印有「還錢」的電影T恤，討個吉利好贏錢。
電影《還錢》為《第九分局》新銳導演王鼎霖與億萬監製葉如芬、郝柏翔強強聯手的劫盜動作喜劇電影，以台灣少見的劫盜片題材與「搶錢容易還錢難」概念玩出新意，藝人好友也好評不斷力推，吳姍儒說：「快去還錢，可愛好笑後勁強。」隋棠表示：「王導的幽默又升級了，很可愛很可愛的賀歲片。」方志友力推表示「笑到喉嚨痛」，老公楊銘威也說：「欠錢不欠過年，ㄏㄞˊ錢，過年的好選擇。」
片商為回饋粉絲，也將在大年初五2月14日情人節祭出「《還錢》情人節男神特別場」，不僅有3位男神陳柏霖、蔡凡熙、林哲熹陪伴粉絲在松仁威秀 TITAN 巨幕廳一起看《還錢》，還會親送玫瑰花及親筆簽名明信片給粉絲，映後更會欽點幸運觀眾上台親密互動、拍「愛的拍立得」，好康滿滿猶如韓星見面會，僅剩零星票券售完為止，當天信義威秀也還有兩場影人見面會，購票請至威秀影城官網：https://pse.is/5l7lbm。
《還錢》電影講述由張博駿（陳柏霖 飾）率領的竊盜集團，在小年夜悄悄執行了史上最大金額10億元竊盜案，沒想到卻遇上黑吃黑，意外讓首腦張博駿的前女友沈舒玟（蔡思韵 飾）捲入案件，逼得他們必須把10億元原封不動「還」回去，但是搶錢容易、還錢難，他們將如何出神入化地完成這個不可能的任務？
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