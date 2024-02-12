最美港姐李嘉欣嫁千億豪門！傳「禁回娘家過夜」8家規換月領800萬
「最美港姐」李嘉欣於2008年嫁給富商許晉亨後淡出演藝圈，去年底她與老公歡慶15週年結婚紀念日，感情看似甜蜜，但近日適逢農曆春節，又有網友翻出她嫁入豪門後曾簽下8項嚴苛家規的傳言。爆料指出她以此換取夫家每月給付她800萬元零用錢，粉絲心疼李嘉欣即使貴為大明星，但豪門媳婦的飯碗仍不好捧。
記者楊慧玲／綜合報導
中葡混血兒的李嘉欣入行後，因外型美豔、氣質絕佳，被媒體爆出的男友們個個都是富豪。而她在嫁入許家之前最轟動的一段戀情，就是和香港富豪劉鑾雄的婚外情。據傳劉鑾雄為擄獲佳人芳心，曾送給她2棟別墅，有一次李嘉欣住的大樓停電，劉鑾雄親自爬了20多層樓送食物給她，讓李嘉欣深受感動，但後來李嘉欣沒有辦法忍受劉鑾雄的花心，終於忍痛分手。
對男人很有一套的李嘉欣，最終收服了周旋美女之間的「中建集團」主席許世勳之子許晉亨，許世勳於2018年過世，留下420億元（約台幣1500億元）遺產。但許世勳生前早將財產變成家族信託基金及保單，李嘉欣夫婦每個月只能領200萬（約台幣800萬元）的零用錢。多年未拍戲的李嘉欣，還曾短暫復出接真人秀《演員派》，酬勞高達人民幣5000萬元（約新台幣2.25億元），對李嘉欣來說也是相當重要的收入。
也有傳言指出，李嘉欣是簽了8項嚴苛家規，才得准進入許家，家規內容為「一億禮金一次給過，女家日後不獲許氏名義給予家用」、「如非必要，嚴禁返回娘家過夜」、「行事低調，在外不多言」、「一週至少兩晚留家吃飯」、「如非必要，不再幕前演出」、「每逢大型習俗節慶時需跪地叩頭斟茶」、「品行端正，減少暴露衣著」、「嚴禁在當街做出過份親熱之舉」。不過李嘉欣曾出面否認，強調公婆非常開明，「如果有這些家規，我就不會嫁過去了，難道去受罪嗎？」
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