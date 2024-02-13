NBA／Curry直言「嘴綠」明白被禁賽是最後通牒！最重要的是自己
美國職籃NBA金州勇士近況火燙，近7場比賽拿下6勝，也讓他們勝率重返五成大關，目前25勝25敗的戰績暫居西區第10，往後若持續有高檔表現，將有機會擠進季後賽大門。而如今根據美國媒體報導，表示儘管Draymond Green在被官方宣告禁賽之後，仍舊持續與球隊的年輕球員保持聯繫，給予他們更多信心，勇士一哥Stephen Curry也直言Green明白被禁賽是最後通牒。
記者陳品翔/綜合報導
根據美國媒體《The Ringer》記者Logan Murdock報導，他表示Draymond Green總是無時無刻在鼓勵隊上的年輕球員，並告訴天賦出眾的Jonathan Kuminga「持球的你無人能擋」；新秀Brandin Podziemski上個月對陣湖人時，錯失了一個關鍵的三分球，Green隨即馬上安慰他，並向Podziemski說到：「你每次有那樣的機會，都應該勇敢出手，我對你有最大的信心，你會投進那個球的。」
「我認為與Draymond Green談論最多的是，他知道這（被宣告無限期禁賽）是最後通牒，因為這是他成為他想成為的球員，最後真正的機會。不管別人怎麼說，最重要的是他自己，這就是對需要改變的事保持的一種意識。」勇士一哥Stephen Curry說到。在球場上一同奮戰多年，Stephen Curry始終與Draymond Green感情相當融洽，也一直是Green最大的支持者，常常否決任何勇士隊應該與Green分道揚鑣的想法，並在情緒不穩時與他一起度過。即使Green的行為確實在團隊內引發了一些衝突，但他們仍攜手挺過那些團隊相當低潮的日子。
「Draymond會一直與我們並肩作戰，他對我們沒做什麼錯事，他沒有必要向我們道歉。他有他需要解決的事情，但我們根本就不希望他離開球隊。隊友Kevon Looney提到Draymond Green時也說到。
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