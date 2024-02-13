晶華栢麗廳「晚晚餐買一送一」！明天中午開搶 1008元就能吃到飽
春節連假只剩兩天，明（14）日台北晶華酒店祭出優惠鼓舞士氣，於飯店購物平台「晶華美食到你家」推出「好運龍來！開工快閃」限時優惠，2月14日中午12點至15日晚間6點，超高人氣的「栢麗廳自助晚晚餐」將有買一送一，還有全新上市的晶華牛小排麵禮盒、剝皮辣椒雞湯麵等都有買一送一。另外，台北喜來登飯店的十二廚自助餐廳也有優惠，下午茶時段加菜「松葉蟹腳吃到飽」，自助下午茶平日餐價每人890元+10%起就能吃到。
記者葉盛耀/綜合報導
此次晶華酒店於飯店購物平台「晶華美食到你家（連結按此）」，所推出的「好運龍來！開工快閃」限時優惠內容豐富多元，買一送一的品項包括擁有超高人氣的「栢麗廳自助晚晚餐」，可以於周一至周四晚間8點後入場，享有買一送一之優惠，相當於每人1,008元即可品嘗到澎派鮮美的各式現流生魚片、握壽司及現切爐烤牛排等多達上百道晚餐餐期的豐美菜色。
此外，台北晶華酒店全新推出的「牛小排麵禮盒」，內含清燉和紅燒口味各一，兩盒折扣後的優惠價等於每盒僅需899元，而長年熱銷的「晶華剝皮辣椒雞湯麵」、「海鮮叻沙麵」等也羅列於優惠品項中，買一送一每盒只要280元。
另外，人氣不敗的「晶華清燉牛肉麵冷凍包」、「壽喜燒烏龍麵」以及全新上市的「麻辣牛肉麵」、「花椒清燉牛肉麵」也祭出買二送一、相當於66折的優惠價。另外，「極上龍蝦鮑魚御膳盒」是整桌桌菜濃縮成一道道精緻小點，包括澎湃的龍蝦米糕、香氣十足剁椒九孔鮑魚、鮮酥的東港烏魚子，七種色香味俱全的佳餚收進一盒餐盒中，首次推出買十送六的優惠。
至於住房，則有一泊二食「新春美食假期」以及原價要價3萬5552元的四人同行「闔家出遊趣」，每房都只要8,888元起，折扣低至2.5折。
另外，台北喜來登飯店的十二廚自助餐廳也有優惠，原本於午餐、晚餐才吃得到松葉蟹腳，即日起至2月29日，下午茶時段加菜「松葉蟹腳吃到飽」，另還有燒烤牛腹肉、花蟹湯、鐵板烤肉等，自助下午茶平日餐價每人890元＋10％、大年初五與假日每位1090元＋10％起。