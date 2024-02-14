林熙蕾紐約看秀「旁邊坐鄔瑪舒曼」 女神合體顏值爆擊
藝人林熙蕾日前受邀出席於紐約公共圖書館舉辦的美國時尚品牌Tory Burch 2024秋冬系列時裝秀，與電影《追殺比爾》女主角鄔瑪舒曼（Uma Thurman）坐在一起，彼此相談甚歡，除了分享時裝秀心得，也交流不少工作和育兒經驗，紐約時裝秀期間剛好正逢農曆春節，讓不常在佳節與家人分開的林熙蕾悄悄透露：「剛開始有點不習慣，但又覺得是自己難得的小假期。」
記者羅凌筠／綜合報導
在美國長大的林熙蕾此趟赴美工作，對於一切都熟悉又自在，除了趁空檔請工作團隊吃另類西式團圓飯，也到紐約第五大道附近的咖啡廳度過午後時光，當天剛好是大年初一，林熙蕾笑說：「就當是走春走到紐約來了吧。」
近年鮮少於螢光幕前亮相的林熙蕾，自去年底的Netflix影集《此時此刻》攜手林心如共譜唯美女女戀後，又以導演王家衛的上海商戰電視劇《繁花》重回大眾視野，今年更在賀歲電影《紅毯先生》飾演天王劉德華的太太，令久候多時的觀眾與粉絲們又驚又喜。
其中尤其以《繁花》中的資本家「林太」一角造成熱烈迴響，讓觀眾們紛紛大讚女神一個眼神就足夠霸氣，林熙蕾的小女兒蜜蜜在看過播出後更自稱「小林太」，在家揣摩起林太劇中神情與經典台詞：「至真園是我的了！」惹得全家人大笑不已，林熙蕾更說：「今年她的萬聖節角色有著落了！」
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