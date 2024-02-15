ChatGPT遭駭客濫用　俄羅斯、北韓與伊朗遭點名

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微軟是OpenAI的主要財務支持者，並使用其AI技術─大型語言模型(Large Language Model，LLM)來支援自己的應用程式(apps)和軟體。
微軟指出，微軟與OpenAI合作的目標─包括公布這項研究在內，是為了確保能夠安全、負責任地使用ChatGPT等AI技術。
根據微軟表示，駭客正使用LLMs來「推進他們的目標與攻擊技術」。
這家ChatGPT背後的公司在另一則部落格貼文指出，包括使用世界領先的GPT-4模型在內，OpenAI的服務被使用在「查詢開放原始碼(Open Source)訊息、翻譯、找出編碼錯誤、以及運行基本編碼任務」。
微軟表示，和俄羅斯軍事情報有關的團體「森林暴雪」(Forest Blizzard)，已轉向LLMs來「研究各式可能和烏克蘭傳統軍事行動有關的衛星和雷達技術」。
微軟並指出，這種使用方式「代表了一種對手探索使用新技術的案例」。
至於和北韓有關的「Emerald Sleet」的工作，則涉及和這個共產主義政權有關的智庫與專家的研究、以及可能用在網路釣魚(phishing)活動的內容。
微軟表示，與伊朗革命衛隊(Revolutionary Guard)有關的「Crimson Sandstorm」，則使用ChatGPT來對惡意軟體進行編排程式和故障排除，並為駭客尋找避免被偵測的訣竅。
OpenAI認為，這種危險是「有限的」，但他們試圖保持領先於這種不斷演進威脅的地位。他們表示，有些惡意行為者需要持續關注，好讓其他人能持續享受AI帶來的好處。
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